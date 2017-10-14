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12:12 (мск), источник: РИА Новости

Мединский считает, что рэп-баттлам уделяется излишнее внимание

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ, 14 окт — РИА Новости, Елизавета Исакова. Рэп-баттлам уделяют в России излишнее внимание, это направление не является явлением российской культуры, заявил в интервью РИА Новости министр культуры РФ Владимир Мединский.

Источник: РИА Новости

«Что касается рэп-баттлов, то мне кажется, что мы уделяем этому больше внимания, чем оно того стоит», — сказал он, отвечая на вопрос, можно ли рэп-баттлы отнести к новому течению современной российской культуры.

Мединский подчеркнул, что «рэп не является явлением российской культуры», как состязания поэтов не являются чем-то новым.

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«Состязания поэтов проводились в России всегда. И в Советском Союзе — вспомните шестидесятников, соревнования импровизаторов, — и среди поэтов Серебряного века, и в XIX веке, и во многих других странах в разные времена. Мы можем вспомнить и средневековых менестрелей при монарших дворах. Так что ничего нового в этом нет», — добавил министр.

Тема рэп-баттлов (состязание двух рэперов с целью словесного унижения оппонента в рифмованной форме) стала популярной, когда на YouTube был опубликована запись словесного состязания рэперов Oxxxymiron и Слава КПСС. Баттл состоялся 6 августа в Санкт-Петербурге. Пять судей присудили победу Славе КПСС; Oxxxymiron впервые потерпел поражение.

В интернете запись поединка посмотрели более 24 миллионов раз. Самым популярным видео рэп-баттлов в истории YouTube к настоящему моменту является баттл Oxxxymiron и Johnyboy, собравший почти за 2,5 года более 40 миллиона просмотров.

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