Источник: РИА "Новости"

В ночь на субботу без отопления и горячей воды оказались потребители, проживающие в центральной части города. Причиной стала авария на электросетях, сообщил корреспонденту «Нового Калининграда» пресс-секретарь МП «Калининградтеплосеть» Кирилл зуб.

РТС «Северная» оказалась полностью отключена, это произошло в 2:30 ночи. К 6:40 утра подача электроэнергии была возобновлена, и станцию запустили, отметил собеседник. На полную мощность, по его словам, она выйдет ориентировочно «к обеду», до этих пор потребители, возможно, будут испытывать некоторые неудобства, связанные со снижением параметров тепло- и горячего водоснабжения.

Руководитель пресс-службы АО «Янтарьэнерго» Анастасия Вольнова пояснила, что причиной отключения стала техническая неисправность. Произошло технологическое нарушение на абонентской линии, сработала противоаварийная автоматика и в 2:30 ночи отключился трансформатор на подстанции «Ленинградская», — рассказала она. — В течение двух часов подстанция возобновила свою работу.

Напомним, РТС «Северная» обслуживает более 50 улиц областного центра.