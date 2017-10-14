В ночь на субботу в центральной части города на 4 часа отключилось отопление из-за аварии
РТС «Северная» выйдет на расчетную мощность к обеду.
РТС «Северная» выйдет на расчетную мощность к обеду.
В ночь на субботу без отопления и горячей воды оказались потребители, проживающие в центральной части города. Причиной стала авария на электросетях, сообщил корреспонденту «Нового Калининграда»
РТС «Северная» оказалась полностью отключена, это произошло в 2:30 ночи. К 6:40 утра подача электроэнергии была возобновлена, и станцию запустили, отметил собеседник. На полную мощность, по его словам, она выйдет ориентировочно «к обеду», до этих пор потребители, возможно, будут испытывать некоторые неудобства, связанные со снижением параметров тепло- и горячего водоснабжения.
Руководитель
Напомним, РТС «Северная» обслуживает более 50 улиц областного центра.
Все контакты диспетчерских коммунальных служб доступны в «Справке Нового Калининграда».