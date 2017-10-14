Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ведущий ток-шоу напал на Майкла Бома за оскорбления РФ
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Поклонская обратилась к генпрокурору после слов патриарха
Путин объяснил немецким бизнесменам приход Назарбаева на встречу
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Пора и часть знать601 факт о жителях России
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
"Крым российский": восторг британцев в Сети от Керченского моста
Экс-муж Распутиной скончался до шоу Шепелева - СМИ
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Секс сокращает жизнь
Как снизить госоценку квартиры
5 способов выжать из балкона максимум
Фоторепортажи
13Самое продаваемое оружие в США
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
12:40 (мск), источник: Новый Калининград

В ночь на субботу в центральной части города на 4 часа отключилось отопление из-за аварии

РТС «Северная» выйдет на расчетную мощность к обеду.

Источник: РИА "Новости"

В ночь на субботу без отопления и горячей воды оказались потребители, проживающие в центральной части города. Причиной стала авария на электросетях, сообщил корреспонденту «Нового Калининграда» пресс-секретарь МП «Калининградтеплосеть» Кирилл зуб.

РТС «Северная» оказалась полностью отключена, это произошло в 2:30 ночи. К 6:40 утра подача электроэнергии была возобновлена, и станцию запустили, отметил собеседник. На полную мощность, по его словам, она выйдет ориентировочно «к обеду», до этих пор потребители, возможно, будут испытывать некоторые неудобства, связанные со снижением параметров тепло- и горячего водоснабжения.

Руководитель пресс-службы АО «Янтарьэнерго» Анастасия Вольнова пояснила, что причиной отключения стала техническая неисправность. Произошло технологическое нарушение на абонентской линии, сработала противоаварийная автоматика и в 2:30 ночи отключился трансформатор на подстанции «Ленинградская», — рассказала она. — В течение двух часов подстанция возобновила свою работу.

Напомним, РТС «Северная» обслуживает более 50 улиц областного центра.

Все контакты диспетчерских коммунальных служб доступны в «Справке Нового Калининграда».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Выявить вовремя: в Центре женского здоровья за 3 месяца нашли рак у 40 женщин
Подозреваемый в убийстве Вороненкова дал показания СК
Порошенко: украинец в будущем может стать генсеком НАТО
Трамп рассказал о встрече с несуществующим президентом
Явлинский рассказал о своей предвыборной программе
В Роскосмосе отчитались об успешном пуске ракеты с «Прогрессом»
Шарапова вышла в финал турнира WTA впервые за 2,5 года
Кириенко оценил подготовку к фестивалю молодежи в Сочи
Спорт
Гол Овечкина и передачи Кузнецова помогли победить «Вашингтону» Овечкин забросил шайбу и отдал результативную передачу за 19 минут на площадке
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
5 способов выжать из балкона максимум
В Петербурге возводят первый в России ЖК для вегетарианцев
В России стали выдавать ипотеку под один процент
В Петербурге подорожает «коммуналка»
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь