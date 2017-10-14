В Семилукском районе назначили нового главного архитектора

Источник: РИА "Воронеж"

В Семилуках новым архитектором стала Марина Золотарева. К своим обязанностям она приступила 10 октября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в райадминистрации в пятницу, 13 октября.

Марина Золотарева — жительница Семилукского района. Окончила Воронежское художественное училище и Воронежский государственный архитектурно-строительный университет (ныне — Воронежский государственный технический университет). Ранее работала в областном центре реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Парус надежды», в ЗАО «Проектный институт «Гипрокоммунгортранс». Последнее место работы — ведущий консультант отдела контроля управления архитектуры и градостроительства Воронежской области.

— О далеко идущих планах говорить рано — вникаю, пытаюсь понять, с чего лучше начать. В отделе архитектуры и строительства, который я возглавила, прекрасный, знающий коллектив. Конечно, надеюсь на поддержку со стороны руководства района. Начинать приходится со многого одновременно. Нормативная документация требует обновления плюс текущие моменты, связанные с проектированием объектов, — поделилась с корреспондентом РИА «Воронеж» Марина Золотарева.

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