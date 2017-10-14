В Семилукском районе назначили нового главного архитектора
Должность по конкурсу заняла Марина Золотарева.
Должность по конкурсу заняла Марина Золотарева.
В Семилуках новым архитектором стала Марина Золотарева. К своим обязанностям она приступила 10 октября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в райадминистрации в пятницу, 13 октября.
Марина Золотарева — жительница Семилукского района. Окончила Воронежское художественное училище и Воронежский государственный
— О далеко идущих планах говорить рано — вникаю, пытаюсь понять, с чего лучше начать. В отделе архитектуры и строительства, который я возглавила, прекрасный, знающий коллектив. Конечно, надеюсь на поддержку со стороны руководства района. Начинать приходится со многого одновременно. Нормативная документация требует обновления плюс текущие моменты, связанные с проектированием объектов, — поделилась с корреспондентом РИА «Воронеж» Марина Золотарева.
Контекст
Конкурс на замещение вакантной должности начальника отдела архитектуры и строительства объявили в Семилукском районе 29 августа. Бывший начальник отдела архитектуры и строительства Семилукской райадминистрации Оксана Головина уволилась по собственному желанию 21 августа. Она занимала должность с января 2013 года. Оксана Головина перешла на работу в мэрию Воронежа.