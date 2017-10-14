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13:36 (мск), источник: Informburo.kz

После неудачной попытки с Байконура успешно стартовала российская ракета

Кораблю «Прогресс МС-07» предстоит доставить на Международную космическую станцию более двух тонн различных грузов.

Источник: Informburo.kz

14 октября после первой неудачной попытки ракетоноситель с транспортным грузовым кораблём «Прогресс МС-07» успешно стартовал с космодрома Байконур.

«Через восемь минут 48 секунд с момента старта космический грузовой корабль штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя. Специалисты главной оперативной группы управления полётом российского сегмента МКС (ГОГУ РС МКС) в Центре управления полётами (ЦУП) приступили к управлению его полётом. Стыковка корабля с МКС запланирована на 16 октября 2017 года в 14:09:57 мск», — сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Во время загрузки произошла ошибка.

Кораблю предстоит доставить на Международную космическую станцию более двух тонн различных грузов, в числе которых топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.

Первый запуск ракетоносителя должен был состояться 12 октября в 15.32 по времени Астаны. Однако государственная комиссия перенесла старт на резервную дату — 14 октября. СМИ сообщили о технических неполадках на ракете-носителе.

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