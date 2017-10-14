После неудачной попытки с Байконура успешно стартовала российская ракета
Кораблю «Прогресс МС-07» предстоит доставить на Международную космическую станцию более двух тонн различных грузов.
Кораблю «Прогресс МС-07» предстоит доставить на Международную космическую станцию более двух тонн различных грузов.
14 октября после первой неудачной попытки ракетоноситель с транспортным грузовым кораблём «Прогресс МС-07» успешно стартовал с космодрома Байконур.
«Через восемь минут 48 секунд с момента старта космический грузовой корабль штатно отделился от третьей ступени
Кораблю предстоит доставить на Международную космическую станцию более двух тонн различных грузов, в числе которых топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.
Первый запуск ракетоносителя должен был состояться 12 октября в 15.32 по времени Астаны. Однако государственная комиссия перенесла старт на резервную дату — 14 октября. СМИ сообщили о технических неполадках на