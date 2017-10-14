После неудачной попытки с Байконура успешно стартовала российская ракета

Источник: Informburo.kz

14 октября после первой неудачной попытки ракетоноситель с транспортным грузовым кораблём «Прогресс МС-07» успешно стартовал с космодрома Байконур.

«Через восемь минут 48 секунд с момента старта космический грузовой корабль штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя. Специалисты главной оперативной группы управления полётом российского сегмента МКС (ГОГУ РС МКС) в Центре управления полётами (ЦУП) приступили к управлению его полётом. Стыковка корабля с МКС запланирована на 16 октября 2017 года в 14:09:57 мск», — сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Кораблю предстоит доставить на Международную космическую станцию более двух тонн различных грузов, в числе которых топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.