В Петербург привезут ковчег с реликвией святителя Спиридона Тримифунтского

Источник: РИА Новости

«Встреча реликвии состоится в соборе Воскресения Христова “Спас-на-Крови” 15 октября в 7.30 перед началом воскресного богослужения. Затем к 10.00 ковчег перенесут в храм во имя святителя Спиридона Тримифунтского в здании Адмиралтейства штаба Военно-морского флота РФ, где он будет находиться до 18 октября включительно», — говорится в сообщении.

Затем 19 октября ковчег доставят в Исаакиевский собор, где он будет находиться три дня. Доступ к реликвии, перед которой будут совершаться молебны с акафистом святителю Спиридону, будет открыт с 8.00 до 18.00 мск, уточняет митрополия.

По окончании пребывания в петербургских храмах ковчег с башмачком святителя Спиридона Тримифунтского будет передан на постоянное хранение в Спасо-Преображенский Валаамский монастырь для будущего Андреевского скита.

Мощи святителя Спиридона покоятся на острове Корфу в церкви, освященной в его честь. Их уникальность заключается в том, что они по настоящее время сохраняются нетленными. Святой ушел из жизни более 1,7 тысячи лет назад, однако ткани его тела не утратили мягкости, их температура равна человеческой. Учёные рассматривают это как феномен, не имеющий научного объяснения.