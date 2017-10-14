Узбекистан инициировал международную конференцию по укреплению семьи
Такое предложение выдвинул президент республики Шавкат Мирзиёев, выступая на прошедшем в Сочи заседании Совета глав государств СНГ.
Такое предложение выдвинул президент республики Шавкат Мирзиёев, выступая на прошедшем в Сочи заседании Совета глав государств СНГ.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Узбекистан собирается организовать в 2018 году международную конференцию, посвященную роли махалли в укреплении семьи и воспитании подрастающего поколения, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
«В целях обмена опытом в этой важной сфере предлагаем организовать в следующем году в Узбекистане международную конференцию «О роли органов самоуправления в укреплении семьи и воспитании подрастающего поколения», — сказал глава республики Шавкат Мирзиёев в ходе прошедшего в Сочи заседания Совета глав государств СНГ.
По мнению Мирзиёева, вопросы поддержки института семьи и традиционных семейных ценностей весьма актуальны в настоящее время.
«В современных условиях глобализации мы не должны забывать об истинных, фундаментальных ценностях, которые составляют основу любого государства и общества. Именно в семье подрастающее поколение получает
Сегодня в Узбекистане существенно укрепляется роль махалли в сохранении семьи. Так, например, сейчас при каждом органе местного самоуправления в стране действует специальная примирительная комиссия, которая выступает в роли арбитра в семейных спорах супругов. Благодаря их работе только в Ташкенте в прошлом году свыше одной тысячи семей избежали развода.
Помимо этого, депутаты Олий Мажлиса готовятся внести поправки в законодательство, согласно которым суды и органы загса обяжут уведомлять примирительные комиссии о наличии в их производстве дел, связанных с расторжением брака. Это, по мнению законотворцев, позволит не доводить дело о разводе до суда и сохранить семью.
Еще одной интересной инициативой Узбекистана в работе по уменьшению количества разводов и сохранения брака стало создание «Совета свекровей», где девушек посвящают в основы семейной жизни, а свекровей учат ладить с невестками.
Вместе с тем в республике на общественных началах стали создавать и университеты для родителей. В таком необычном учебном учреждении эксперты будут давать советы родителям по воспитанию детей и созданию благополучной семьи. Учебный год в родительских вузах должен начаться уже в ноябре. Лекции и практические занятия станут проводить педагоги, психологи, общественные активисты и представители махалли.