Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ведущий ток-шоу напал на Майкла Бома за оскорбления РФ
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Поклонская обратилась к генпрокурору после слов патриарха
Война c Америкой на западной границе: кто кого
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Пора и часть знать601 факт о жителях России
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
СМИ: Дочь ректора Горного университета о преступлениях отца
Мини и каблуки: Пугачева затмила коллег - СМИ
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Телекомпания НТВ выбрала ведущих для «Жди меня»
Фоторепортажи
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
12184-й праздник пива «Октоберфест»
14:42 (мск), источник: РИА Крым

Крым два дня будет штормить

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт — РИА Новости (Крым). В Крыму два дня будет дуть сильный ветер, предупреждает пресс-служба Главного управления МЧС России по РК.

Источник: РИА "Новости"

«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, утром и днем 15 октября, ночью 16 октября в Крыму ожидается сильный северо-западный ветер, 17−22 м/с», — сообщили в ведомстве.

Жителей и гостей полуострова просят соблюдать правила безопасности во время непогоды. В частности, следует плотно закрыть окна домов, убрать с балконов, лоджий и открытых участков дворов незакрепленные предметы и по возможности не выходить из помещений.

«Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуется укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов, так как с крыш могут упасть кровельные материалы. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, недостроенным зданиям», — предупредили в МЧС.

Кроме того, рекомендуется воздержаться от туристических походов и выхода в море.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Установка автодорожной арки моста в Крым может начаться в среду
В Крыму утвердили порядок участия муниципалитетов в эксперименте по взиманию курортного сбора
Подозреваемый в убийстве Вороненкова дал показания СК
Порошенко: украинец в будущем может стать генсеком НАТО
Трамп рассказал о встрече с несуществующим президентом
Явлинский рассказал о своей предвыборной программе
В Роскосмосе отчитались об успешном пуске ракеты с «Прогрессом»
Шарапова вышла в финал турнира WTA впервые за 2,5 года
Кириенко оценил подготовку к фестивалю молодежи в Сочи
Спорт
Гол Овечкина и передачи Кузнецова помогли победить «Вашингтону» Овечкин забросил шайбу и отдал результативную передачу за 19 минут на площадке
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
5 способов выжать из балкона максимум
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь