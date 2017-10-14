Крым два дня будет штормить

Источник: РИА "Новости"

«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, утром и днем 15 октября, ночью 16 октября в Крыму ожидается сильный северо-западный ветер, 17−22 м/с», — сообщили в ведомстве.

Жителей и гостей полуострова просят соблюдать правила безопасности во время непогоды. В частности, следует плотно закрыть окна домов, убрать с балконов, лоджий и открытых участков дворов незакрепленные предметы и по возможности не выходить из помещений.

«Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуется укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов, так как с крыш могут упасть кровельные материалы. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, недостроенным зданиям», — предупредили в МЧС.