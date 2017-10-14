50 многодетных семей Татарстана оформили сертификаты на получение жилья
Всего на выделенные в этом году бюджетные средства на улучшение жилищных условий отдельных категорий планируют обеспечить квартирами 159 семей.
Всего на выделенные в этом году бюджетные средства на улучшение жилищных условий отдельных категорий планируют обеспечить квартирами 159 семей.
(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). 50 многодетных семей Татарстана оформили сертификаты на получение жилья, из них реализовано 37 документов. Об этом в ходе совещания в Доме Правительства РТ сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Алексей Фролов.
Как информирует
По словам Алексея Фролова, всего на выделенные в этом году бюджетные средства на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан планируют обеспечить квартирами 159 семей. При этом Минмолодежи РТ утвердило список тех, кто получил субсидии, — это 61 молодая семья, которая заселилась в жилье на вторичном рынке.
Также Фролов доложил, что 22 чернобыльцам, 26 вынужденным переселенцам и двум переселенцам с Крайнего Севера оформлены соответствующие сертификаты.
По информации первого замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана, в республике продолжается строительство многоквартирного инвестиционного жилья. Так, из 49 жилых домов 37 объектов находятся в высокой стадии готовности, 12 — в средней. В части малоэтажного строительства (включая ИЖС), по словам Фролова, по республике из плановых 8800 домов введены в эксплуатацию 7503 объекта.