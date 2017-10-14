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15:47 (мск), источник: ИА Татар-информ

50 многодетных семей Татарстана оформили сертификаты на получение жилья

Всего на выделенные в этом году бюджетные средства на улучшение жилищных условий отдельных категорий планируют обеспечить квартирами 159 семей.

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). 50 многодетных семей Татарстана оформили сертификаты на получение жилья, из них реализовано 37 документов. Об этом в ходе совещания в Доме Правительства РТ сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Алексей Фролов.

Как информирует пресс-служба Президента РТ, совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. В нем также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

По словам Алексея Фролова, всего на выделенные в этом году бюджетные средства на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан планируют обеспечить квартирами 159 семей. При этом Минмолодежи РТ утвердило список тех, кто получил субсидии, — это 61 молодая семья, которая заселилась в жилье на вторичном рынке.

Также Фролов доложил, что 22 чернобыльцам, 26 вынужденным переселенцам и двум переселенцам с Крайнего Севера оформлены соответствующие сертификаты.

По информации первого замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана, в республике продолжается строительство многоквартирного инвестиционного жилья. Так, из 49 жилых домов 37 объектов находятся в высокой стадии готовности, 12 — в средней. В части малоэтажного строительства (включая ИЖС), по словам Фролова, по республике из плановых 8800 домов введены в эксплуатацию 7503 объекта.

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