(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). 50 многодетных семей Татарстана оформили сертификаты на получение жилья, из них реализовано 37 документов. Об этом в ходе совещания в Доме Правительства РТ сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Алексей Фролов.

Как информирует пресс-служба Президента РТ, совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. В нем также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

По словам Алексея Фролова, всего на выделенные в этом году бюджетные средства на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан планируют обеспечить квартирами 159 семей. При этом Минмолодежи РТ утвердило список тех, кто получил субсидии, — это 61 молодая семья, которая заселилась в жилье на вторичном рынке.

Также Фролов доложил, что 22 чернобыльцам, 26 вынужденным переселенцам и двум переселенцам с Крайнего Севера оформлены соответствующие сертификаты.