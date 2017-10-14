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14 октября, источник: Волгоградское деловое телевидение

В части жилых домов Волгограда отопительный сезон начнется 16 октября

Тепло в дома волгоградцев придет в понедельник, 16 октября, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Источник: Волгоградское деловое телевидение

В пресс-службе отмечают, что решение о начале отопительного сезона принято, несмотря на то, что последние недели в городе была теплая для октября погода. Власть в городе решила не ждать похолодания и глава администрации города Виталий Лихачев подписал постановление, согласно которому все котельные города начнут будут запущены в понедельник, 16 октября.

В мэрии отчитываются что все котельные готовы к новому отопительному сезону, а соцучреждения начали подтапливать с прошлой недели.

Однако в мэрии поясняют: чтобы система полностью прогрелась, необходимо до 5 дней. Проще говоря, с 16 октября тепло придет далеко не во все дома горожан, ждать его надо будет несколько дней.

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