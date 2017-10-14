В части жилых домов Волгограда отопительный сезон начнется 16 октября

Источник: Волгоградское деловое телевидение

В пресс-службе отмечают, что решение о начале отопительного сезона принято, несмотря на то, что последние недели в городе была теплая для октября погода. Власть в городе решила не ждать похолодания и глава администрации города Виталий Лихачев подписал постановление, согласно которому все котельные города начнут будут запущены в понедельник, 16 октября.

В мэрии отчитываются что все котельные готовы к новому отопительному сезону, а соцучреждения начали подтапливать с прошлой недели.