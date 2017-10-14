В части жилых домов Волгограда отопительный сезон начнется 16 октября
Тепло в дома волгоградцев придет в понедельник, 16 октября, сообщает ВДТВ со ссылкой на
Тепло в дома волгоградцев придет в понедельник, 16 октября, сообщает ВДТВ со ссылкой на
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В мэрии отчитываются что все котельные готовы к новому отопительному сезону, а соцучреждения начали подтапливать с прошлой недели.
Однако в мэрии поясняют: чтобы система полностью прогрелась, необходимо до 5 дней. Проще говоря, с 16 октября тепло придет далеко не во все дома горожан, ждать его надо будет несколько дней.