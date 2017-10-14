В Роскосмосе отчитались об успешном пуске ракеты с «Прогрессом»

Изначально пуск был запланирован на 12 октября, но его перенесли на резервную дату, пишет «Интерфакс». Грузовой корабль планировалось впервые в истории пристыковать к станции всего через три часа после старта за счет полета по двухвитковой схеме — технологии, при которой корабль делает от старта до стыковки всего два витка вокруг Земли.