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13:31 (мск), источник: Lenta.Ru

В Роскосмосе отчитались об успешном пуске ракеты с «Прогрессом»

Ракета с грузовым космическим кораблем «Прогресс МС-07» со второй попытки успешно стартовала с космодрома Байконур. Об этом в субботу, 14 октября, сообщается на сайте Роскосмоса.

Источник: Reuters

«Через 8 минут 48 секунд с момента старта космический грузовой корабль штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя», — рассказали в ведомстве.

Пуск произвели в 11:46 мск. По плану стыковка грузового корабля с МКС должна произойти 16 октября в 14:09 мск.

Во время загрузки произошла ошибка.

Изначально пуск был запланирован на 12 октября, но его перенесли на резервную дату, пишет «Интерфакс». Грузовой корабль планировалось впервые в истории пристыковать к станции всего через три часа после старта за счет полета по двухвитковой схеме — технологии, при которой корабль делает от старта до стыковки всего два витка вокруг Земли.

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