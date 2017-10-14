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15:45 (мск), источник: ИА Татар-информ

Министр культуры РТ выразил соболезнования близким Владимира Конина

Педагог Нижнекамского музколледжа ушел из жизни на 71-м году жизни и будет похоронен в городе Кстово Нижегородской области.

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Министерство культуры Республики Татарстан выразило глубокие соболезнования родным и близким педагога Нижнекамского музыкального колледжа имени С. Сайдашева, вокалиста, заслуженного работника культуры Республики Татарстан Владимира Алексеевича Конина в связи с его кончиной. Текст соболезнования размещен на официальном сайте министерства.

Заслуженный работник культуры РТ Владимир Конин ушел из жизни на 71-м году, сообщает e-nkama.ru. Музыкант, артист, певец и педагог, всю свою жизнь он посвятил служению искусству.

«Владимир Алексеевич — ярко одаренная личность, талантливый исполнитель, профессионал своего дела, мудрый наставник и педагог, пользовался авторитетом в музыкальном сообществе города Нижнекамска и республики, являлся примером преданного добросовестного служения музыкальному искусству Татарстана. Светлая память о Владимире Алексеевиче Конине, талантливом человеке и педагоге навсегда останется в наших сердцах», — говорится в соболезновании.

Владимир Конин будет похоронен в городе Кстово Нижегородской области.

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