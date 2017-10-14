Министр культуры РТ выразил соболезнования близким Владимира Конина
Педагог Нижнекамского музколледжа ушел из жизни на 71-м году жизни и будет похоронен в городе Кстово Нижегородской области.
Педагог Нижнекамского музколледжа ушел из жизни на 71-м году жизни и будет похоронен в городе Кстово Нижегородской области.
(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Министерство культуры Республики Татарстан выразило глубокие соболезнования родным и близким педагога Нижнекамского музыкального колледжа имени С. Сайдашева, вокалиста, заслуженного работника культуры Республики Татарстан Владимира Алексеевича Конина в связи с его кончиной. Текст соболезнования размещен на официальном сайте министерства.
Заслуженный работник культуры РТ Владимир Конин ушел из жизни на 71-м году, сообщает
«Владимир Алексеевич — ярко одаренная личность, талантливый исполнитель, профессионал своего дела, мудрый наставник и педагог, пользовался авторитетом в музыкальном сообществе города Нижнекамска и республики, являлся примером преданного добросовестного служения музыкальному искусству Татарстана. Светлая память о Владимире Алексеевиче Конине, талантливом человеке и педагоге навсегда останется в наших сердцах», — говорится в соболезновании.
Владимир Конин будет похоронен в городе Кстово Нижегородской области.