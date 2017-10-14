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14:00 (мск), источник: Nur.kz

Женщина отказалась от переливания крови из-за религиозности в Костанае

В Костанае 77-летняя женщина отказывается от переливания крови из-за религиозных убеждений, передает «Алау».

Источник: Nur.kz

По словам заведующего хирургическим отделением Костанайского хирургического центра Виктора Гаврилова, женщина осознает опасность отказа от процедуры, но настаивает на своем.

У нее диагностирован панкреонекроз. Врач отмечает, что они пытаются лечить пациентку консервативными методами, но ей все равно необходимо переливание.

Отмечается, что дочь никак не может повлиять на решение матери.

Напомним, в июле скончалась девочка из Костаная, мать которая запретила переливать ей кровь по религиозным убеждениям.

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