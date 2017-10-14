Женщина отказалась от переливания крови из-за религиозности в Костанае
В Костанае 77-летняя женщина отказывается от переливания крови
В Костанае 77-летняя женщина отказывается от переливания крови
По словам заведующего хирургическим отделением Костанайского хирургического центра Виктора Гаврилова, женщина осознает опасность отказа от процедуры, но настаивает на своем.
У нее диагностирован панкреонекроз. Врач отмечает, что они пытаются лечить пациентку консервативными методами, но ей все равно необходимо переливание.
Отмечается, что дочь никак не может повлиять на решение матери.
Напомним, в июле скончалась девочка из Костаная, мать которая запретила переливать ей кровь по религиозным убеждениям.