Женщина отказалась от переливания крови из-за религиозности в Костанае

Источник: Nur.kz

По словам заведующего хирургическим отделением Костанайского хирургического центра Виктора Гаврилова, женщина осознает опасность отказа от процедуры, но настаивает на своем.

У нее диагностирован панкреонекроз. Врач отмечает, что они пытаются лечить пациентку консервативными методами, но ей все равно необходимо переливание.

Отмечается, что дочь никак не может повлиять на решение матери.