Глава отдела «Казавтожола» задержан в Атырау за взятку

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 14 окт — Sputnik. В Атырау начальник отдела АО «НК «Казавтожол» задержан 13 октября за получение взятки, сообщили Sputnik Казахстан прокурор Атырауской области Ернат Сыбанкулов.

Читайте также ДВД: преступник с топором похитил из Kaspi Bank более 23 млн тенге

По словам прокурора области, 28 сентября 2017 года в ДКНБ области обратился гражданин Л. с сообщением о фактах вымогательства со стороны должностных лиц «Казавтожола» за различные действия и бездействия при осуществлении их компанией ремонтных работ автодорог области.

Прокуратурой области сразу же были санкционированы негласные следственные действия, в результате которых факты подтвердились. При получении через посредника взятки в особо крупном размере 73 тысяч 300 долларов США от подрядной компании за подписание актов выполненных работ задержан руководитель отдела АОФ АО «НК Казавтожол» К.