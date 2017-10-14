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13:57 (мск), источник: Sputniknews.kz

Глава отдела «Казавтожола» задержан в Атырау за взятку

Сотрудник атырауского филиала «Казавтожол» вымогал крупную взятку у дорожно-ремонтной компании.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 14 окт — Sputnik. В Атырау начальник отдела АО «НК «Казавтожол» задержан 13 октября за получение взятки, сообщили Sputnik Казахстан прокурор Атырауской области Ернат Сыбанкулов.

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По словам прокурора области, 28 сентября 2017 года в ДКНБ области обратился гражданин Л. с сообщением о фактах вымогательства со стороны должностных лиц «Казавтожола» за различные действия и бездействия при осуществлении их компанией ремонтных работ автодорог области.

Прокуратурой области сразу же были санкционированы негласные следственные действия, в результате которых факты подтвердились. При получении через посредника взятки в особо крупном размере 73 тысяч 300 долларов США от подрядной компании за подписание актов выполненных работ задержан руководитель отдела АОФ АО «НК Казавтожол» К.

В настоящее время, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование по части 4 статьи 366 Уголовного кодекса РК (Получение взятки). Прокуратура области контролирует ход расследования уголовного дела.

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