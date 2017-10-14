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15:41 (мск), источник: Клопс.ru

В выходные калининградцы могут сфотографироваться с кубком ЧМ-2018

Попасть в специальный шатёр можно в порядке живой очереди.

18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

В субботу, 14 октября, в Калининграде на площади Победы все желающие могут увидеть и сфотографироваться с кубком чемпионата мира по футболу. Несмотря на дождь, рядом с шатром, где размещен трофей, уже образовалась большая очередь из желающих посмотреть на легендарный трофей.

Сделать фотографию с кубком калининградцы могут 14 и 15 октября. Попасть в специальный шатёр можно в порядке живой очереди. Право прохода без очереди дают специальные бесплатные приглашения, которые можно получить, зарегистрировавшись на сайте проекта «Тур кубка чемпионата мира по футболу FIFA».

Кубок привезли в Калининград в пятницу, 13 октября, на три дня. Вчера его показали зрителям областного драмтеатра и в гимназии № 40 имени Юрия Гагарина.

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