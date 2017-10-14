В выходные калининградцы могут сфотографироваться с кубком ЧМ-2018
Попасть в специальный шатёр можно в порядке живой очереди.
Попасть в специальный шатёр можно в порядке живой очереди.
В субботу, 14 октября, в Калининграде на площади Победы все желающие могут увидеть и сфотографироваться с кубком чемпионата мира по футболу. Несмотря на дождь, рядом с шатром, где размещен трофей, уже образовалась большая очередь из желающих посмотреть на легендарный трофей.
Сделать фотографию с кубком калининградцы могут 14 и 15 октября. Попасть в специальный шатёр можно в порядке живой очереди. Право прохода без очереди дают специальные бесплатные приглашения, которые можно получить, зарегистрировавшись на сайте проекта «Тур кубка чемпионата мира по футболу FIFA».
Кубок привезли в Калининград в пятницу, 13 октября, на три дня. Вчера его показали зрителям областного драмтеатра и в гимназии № 40 имени Юрия Гагарина.