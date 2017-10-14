В Воронежской области отменят 3 пригородных поезда с 16 октября
Электрички перестанут курсировать
Электрички перестанут курсировать
В Воронежской области
Пригородная пассажирская компания отменит электрички № 6407 Лиски — Воронеж-1, № 6601 Воронеж Курский — Нижнедевицк и № 6602 Курбатово — Воронеж Курский. Электричка № 6407 курсировала ежедневно, кроме понедельника и четверга. Пригородные поезда № 6601 и № 6602 ходили по выходным.
Ранее организация отменила электричку для дачников № 6406 Воронеж-1 — Колодезная.