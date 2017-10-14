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15:36 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области отменят 3 пригородных поезда с 16 октября

Электрички перестанут курсировать из-за окончания дачного сезона.

Источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области из-за окончания дачного сезона перестанут курсировать три электрички, сообщила пресс-служба ППК «Черноземье» в пятницу, 13 октября. Пригородные поезда отменят с 16 октября.

Пригородная пассажирская компания отменит электрички № 6407 Лиски — Воронеж-1, № 6601 Воронеж Курский — Нижнедевицк и № 6602 Курбатово — Воронеж Курский. Электричка № 6407 курсировала ежедневно, кроме понедельника и четверга. Пригородные поезда № 6601 и № 6602 ходили по выходным.

Ранее организация отменила электричку для дачников № 6406 Воронеж-1 — Колодезная.

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