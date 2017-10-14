Карнавал Всемирного фестиваля молодежи и студентов стартовал в Москве
В Москве стартовал
В Москве стартовал
В шествии принимают участие самоходные платформы, оформленные в стилистике значимых карнавалов разных стран.
На восьмикилометровом участке от площади Васильевского спуска до спорткомплекса «Лужники» участники шествия воссоздадут Венецианский, Бразильский, Китайский и Кельнский карнавалы, а также японский праздник цветения сакуры, голландский фестиваль тюльпанов и российский фестиваль оркестров.
Шествие пройдет по Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным. После окончания карнавала в «Лужниках» в рамках фестиваля состоится праздничный концерт.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов будет одновременно проходить в Москве и Сочи с 14 по 22 октября. В мероприятии примут участие более 20 тыс. человек.
Как ранее сообщал портал iz.ru, на фестивале намерен выступить с речью президент России Владимир Путин.