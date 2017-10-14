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14:35 (мск), источник: Известия

Карнавал Всемирного фестиваля молодежи и студентов стартовал в Москве

В Москве стартовал парад-карнавал, который проходит в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Источник: РИА "Новости"

В шествии принимают участие самоходные платформы, оформленные в стилистике значимых карнавалов разных стран.

На восьмикилометровом участке от площади Васильевского спуска до спорткомплекса «Лужники» участники шествия воссоздадут Венецианский, Бразильский, Китайский и Кельнский карнавалы, а также японский праздник цветения сакуры, голландский фестиваль тюльпанов и российский фестиваль оркестров.

Шествие пройдет по Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным. После окончания карнавала в «Лужниках» в рамках фестиваля состоится праздничный концерт.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов будет одновременно проходить в Москве и Сочи с 14 по 22 октября. В мероприятии примут участие более 20 тыс. человек.

Как ранее сообщал портал iz.ru, на фестивале намерен выступить с речью президент России Владимир Путин.

Всемирный фестиваль молодежи: парад-карнавал и ледовое шоу
Во время загрузки произошла ошибка.
12:57 (мск)© Ньюстюб
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