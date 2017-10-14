Омичей напугали разъехавшиеся трамвайные рельсы в центре города

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«Пару слов в копилку дорог Омска. Обратил внимание на состояние трамвайных путей. Может я конечно не прав и это норма, но я что-то трамваям перестал доверять», — подписал пост Роман Каргаполов.

Омич также отметил, что снимки были сделаны на улице Жукова, недалеко от пересечения с улицей Маяковского.

Омичи в комментариях к снимкам разошлись во мнениях. Одних увиденная картина напугала, некоторые даже заявили, что перестанут ездить на трамваях.