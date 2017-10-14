Омичей напугали разъехавшиеся трамвайные рельсы в центре города
Один из жителей Омска обратил внимание на «пробелы» на трамвайных рельсах в центре Омска и поделился снимками увиденного в соцсетях.
Один из жителей Омска обратил внимание на «пробелы» на трамвайных рельсах в центре Омска и поделился снимками увиденного в соцсетях.
«Пару слов в копилку дорог Омска. Обратил внимание на состояние трамвайных путей. Может я конечно не прав и это норма, но я
Омич также отметил, что снимки были сделаны на улице Жукова, недалеко от пересечения с улицей Маяковского.
Омичи в комментариях к снимкам разошлись во мнениях. Одних увиденная картина напугала, некоторые даже заявили, что перестанут ездить на трамваях.
Другие же не увидели в этом большой проблемы, отметив, что в Омске такие рельсы практически везде. А некоторые даже предложили автору фото стать трамвайной феей и заварить стык.