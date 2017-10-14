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15:44 (мск), источник: ИА Татар-информ

Татарстанский пенсионер победил в суточном пешем марафоне в Нижегородской области

Житель Чистополя показал лучший результат среди 150 участников «Кстовского экстрима-2017».

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Татарстанский пенсионер Юрий Никитин победил в суточном пешем марафоне в Нижегородской области, преодолев расстояние в 150 километров. Об этом сообщают «Чистопольские известия».

Житель Чистополя показал лучший результат среди 150 участников «Кстовского экстрима-2017». Спортсмены выступали в 12 возрастных категориях.

Напомним, летом Юрий Никитин отличился на веломарафоне «Самарская лука», где он одержал победу в возрастной категории старше 60 лет.

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