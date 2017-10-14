Татарстанский пенсионер победил в суточном пешем марафоне в Нижегородской области
Житель Чистополя показал лучший результат среди 150 участников «Кстовского экстрима-2017».
Житель Чистополя показал лучший результат среди 150 участников «Кстовского экстрима-2017».
(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Татарстанский пенсионер Юрий Никитин победил в суточном пешем марафоне в Нижегородской области, преодолев расстояние в 150 километров. Об этом сообщают «Чистопольские известия».
Житель Чистополя показал лучший результат среди 150 участников «Кстовского экстрима-2017». Спортсмены выступали в 12 возрастных категориях.
Напомним, летом Юрий Никитин отличился на веломарафоне «Самарская лука», где он одержал победу в возрастной категории старше 60 лет.