В Немане нашли украденный у ветерана орден

Орден Трудового Красного Знамени, который ранее был украден у 85-летнего ветерана, нашла жительница Немана. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По словам женщины, награду она нашла прямо на дороге. Она попыталась найти владельца в Интернете и наткнулась на публикацию о краже ордена. После этого женщина обратилась к сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее в полицию обратился сын 85-летнего жителя посёлка Жилино, скончавшегося от сердечного приступа. Мужчина рассказал, что незадолго до смерти отца из его дома украли орден Трудового Красного Знамени.

В тот же день сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали 18-летнего подозреваемого. Он полностью признал вину и рассказал, что выбросил награду.