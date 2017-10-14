В Немане нашли украденный у ветерана орден
Местная жительница нашла его на дороге.
Местная жительница нашла его на дороге.
Орден Трудового Красного Знамени, который ранее был украден у 85-летнего ветерана, нашла жительница Немана. Об этом сообщает
По словам женщины, награду она нашла прямо на дороге. Она попыталась найти владельца в Интернете и наткнулась на публикацию о краже ордена. После этого женщина обратилась к сотрудникам правоохранительных органов.
Ранее в полицию обратился сын 85-летнего жителя посёлка Жилино, скончавшегося от сердечного приступа. Мужчина рассказал, что незадолго до смерти отца из его дома украли орден Трудового Красного Знамени.
В тот же день сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали 18-летнего подозреваемого. Он полностью признал вину и рассказал, что выбросил награду.
Расследование уголовного дела продолжается. После проведения необходимых процессуальных действий найденный орден вернут сыну ветерана. Подозреваемый в грабеже может лишиться свободы на срок до семи лет.