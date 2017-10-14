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15:48 (мск), источник: Publika.md

Агентство по защите прав потребителей: почти 80% весов на рынках страны неисправны

Почти 80% весов, которые проверили на рынках страны, неисправны. Продавцы, как правило говорят, что не знают законов и взвешивают товар как придется.

Источник: Publika.md

На Центральном рынке торговцы не смогли представить инспекторам Агентства по защите прав потребителей справки о метрологической поверке измерительных аппаратов.

Некоторые торговцы увидев инспекторов бросали товар и скрывались.

«Эти весы выставлены на продажу и годятся для использования только в домашних условиях», — сказала инспектор АЗПП Наталья Табански.

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Когда торговцы используют неавторизованные весы, страдают, как правило, покупатели. Но бывает и такое, что и сами продавцы попадают впросак. Эта женщина использует для взвешивания алюминиевую ванну.

После покупки почти пяти килограмм капусты, покупательница пошла к контрольным весам. В итоге оказалось, что товар весит больше.

«В данном случае, заплатив за 4 килограмма 700 граммов, женщина получила примерно шесть с половиной килограмм.»

«Продавцы никогда раньше не ошибались в мою пользу.»

Даже зная о том, что их могут обмануть при взвешивании, покупатели продолжают надеяться на честность продавцов.

«Надеюсь, что меня не обманывают. Ведь они используют электронные весы.»

«Когда покупаешь больше, обман ощутим. Но если брать один килограмм, десять банов не играют особой роли»

«Разговоры об этом ведутся давно, но есть люди, которые никак на поймут, что весы должны иметь метрологическое освидетельствование. Мы знаем об этом и постараемся исправить ситуацию», — сказал администратор Центрального рынка Кишинева Михай Стеля.

«В конечном итоге штрафы выписывают администрации. Нужно разработать план и дойти до каждого», — сказал начальник Метрологического управления АЗПП Адриан Бундук.

Начиная с июня и до сих пор проверили примерно две тысячи весов более чем на 50 рынках. Лишь 716 аппаратов отвечают требованиям.

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