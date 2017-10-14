На Курортном проспекте в Зеленоградске устанавливают освещение
Фонарные столбы выполнили в классическом стиле.
Фонарные столбы выполнили в классическом стиле.
На Курортном проспекте в Зеленоградске завершаются работы по благоустройству. Подрядчик приступил к установке освещения. Об этом сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.
Первые опоры установили
Окончание работ по монтажу системы уличного освещение запланировано на конец октября.
Реконструкцию одной из главных пешеходных зон начали осенью 2016 года. На Курортном проспекте выложили жёлтую и графитовую плитку. Кроме того, в проект входила замена инженерных коммуникаций, подсветка фасадов зданий, обустройство тротуаров и дорожного полотна.