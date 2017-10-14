На Курортном проспекте в Зеленоградске устанавливают освещение

На Курортном проспекте в Зеленоградске завершаются работы по благоустройству. Подрядчик приступил к установке освещения. Об этом сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Первые опоры установили 11—12 октября . Фонарные столбы высотой четыре метра выполнили в классическом стиле. Они оснащены двумя светильниками с матовыми стёклами.

Окончание работ по монтажу системы уличного освещение запланировано на конец октября.