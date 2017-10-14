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16:53 (мск), источник: Калининград.Ru

На Курортном проспекте в Зеленоградске устанавливают освещение

Фонарные столбы выполнили в классическом стиле.

На Курортном проспекте в Зеленоградске завершаются работы по благоустройству. Подрядчик приступил к установке освещения. Об этом сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Первые опоры установили 11—12 октября. Фонарные столбы высотой четыре метра выполнили в классическом стиле. Они оснащены двумя светильниками с матовыми стёклами.

Окончание работ по монтажу системы уличного освещение запланировано на конец октября.

Реконструкцию одной из главных пешеходных зон начали осенью 2016 года. На Курортном проспекте выложили жёлтую и графитовую плитку. Кроме того, в проект входила замена инженерных коммуникаций, подсветка фасадов зданий, обустройство тротуаров и дорожного полотна.

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