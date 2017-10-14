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16:11 (мск), источник: Noi.md

От космонавта до бухгалтера. Какие специальности выбирает молодежь Молдовы?

Из 15 тыс. выпускников университетов в 2016 г. большинство из них получили диплом высшего образования по экономике (28%).

Источник: Noi.md

Сюда еще добавляется одна пятая студентов, окончивших высшее образование на получение степени магистра.

На втором месте популярности — педагогика. Необходимость наличие диплома, для того, чтобы заняться преподавательской деятельностью, также повышает уровень популярности данной области в случае структуры выпускников на степень магистра. Рейтинг трех областей завершает область права: 15% от выданных дипломов для первого цикла и 18% от дипломов, выданных для второго цикла, относятся к этой области.

«Прикладные» области отстают от специальностей, которые пользуются наибольшей популярностью среди студентов более 10 лет подряд. Однако, теоретически, в стране, в которой так много экономистов, и так много выпускников в области права, экономическая ситуация в стране должна быть минимум выше ожиданий.

Относительно колледжей, в 2016 г. больше всего дипломов были вручены выпускникам в области инженерии, переработки и строительства, за которой следует здравоохранение и социальная помощь, которые практически находятся на том же уровне по количеству полученных дипломов, что и в области бизнеса, администрации и права.

На четвертом месте, 9%, — дипломы выданные в области образования, за которой следуют области услуг и ИТ, 8% от всех дипломов, выданных в средне-специальном образовании.

Анализируя структуры выпускников профессиональных школ, можно отметить, что три четверти выпускников выбрали область инженерии, переработки и строительства, на втором месте находится область Услуг, 24% (здесь большинство относится к гостиничным услугам, ресторанным и общественного питания — 15%).

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От космонавта до бухгалтера. Какие специальности выбирает молодежь Молдовы?
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