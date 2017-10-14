В желудке гигантской рыбы обнаружили поразительную находку

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Рыбаки из Коста-Рики обнаружили в желудке большой корифены десятки маленьких черепах, сообщает Sputnik Deutschland.

На видеозаписи видно, как молодой человек разрезает огромной рыбе живот и вытаскивает оттуда морскую черепашку. Однако детеныш стал не единственной жертвой корифены — мужчина продолжает доставать черепашек одну за другой. Всего в желудке рыбы оказалось 32 маленьких черепахи.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/EUTpNbm5pIQ?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Рыба, судя по всему, пообедала прямо перед тем, как угодить в руки к рыбакам, но спасти ее жертв было уже нельзя. В конце видео рыбак жестом показывает, что все они мертвы.