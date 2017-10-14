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17:41 (мск), источник: РИА Новости

В желудке гигантской рыбы обнаружили поразительную находку

Рыбаки из Коста-Рики обнаружили в желудке большой корифены десятки маленьких черепах, сообщает Sputnik Deutschland. На видеозаписи видно, как молодой человек разрезает огромной рыбе живот и вытаскивает оттуда морскую черепашку.

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Рыбаки из Коста-Рики обнаружили в желудке большой корифены десятки маленьких черепах, сообщает Sputnik Deutschland.

На видеозаписи видно, как молодой человек разрезает огромной рыбе живот и вытаскивает оттуда морскую черепашку. Однако детеныш стал не единственной жертвой корифены — мужчина продолжает доставать черепашек одну за другой. Всего в желудке рыбы оказалось 32 маленьких черепахи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Рыба, судя по всему, пообедала прямо перед тем, как угодить в руки к рыбакам, но спасти ее жертв было уже нельзя. В конце видео рыбак жестом показывает, что все они мертвы.

Большая корифена, или золотая макрель, в длину достигает 1,5 метра и питается в основном рыбой, ракообразными и кальмарами. Этот вид считается одним из самых быстрых на планете.

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