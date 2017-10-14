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18:24 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Ракету «Союз-2.1а» с воронежскими двигателями запустили с космодрома «Байконур»

Международная космическая станция получит более 2 т грузов.

Ракета «Союз-2.1а» с двигателями, которые разработали на воронежском АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (АО КБХА), стартовала в 11:47 субботы, 14 октября. Ракета доставит более 2 т грузов на Международную космическую станцию с помощью транспортного грузового корабля «Прогресс МС-07», сообщила пресс-служба «Роскосмоса». Экипаж получит топливо, воздух и оборудование для поддержание станции в рабочем состоянии.

Грузовой корабль отделился от третьей ступени ракеты-носителя через 8,5 минут после старта. Стыковку корабля с МКС запланировали на понедельник, 16 октября.

Воронежский предприниматель и блогер Юлия Алферова опубликовала видеозапись запуска ракеты в своем аккаунте в соцсети.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее ракету с воронежскими двигателями запускали в июне 2017 года.

Справка РИА «Воронеж»

Рулевой двигатель 14Д24 создан с использованием агрегатов двигателя РД-0110 (используется на третьей ступени РН «Союз») при ограниченном финансировании и в сжатые сроки. Для двигателя 14Д24 прошедший пуск стал третьим полетом в составе ракеты.

Двигатель 14Д23 (использовался на второй ступени РН «Союз-2.1в») имеет рекордный удельный импульс тяги среди всех кислородно-керосиновых двигателей в мире и эксплуатируется с 2006 года в составе РН «Союз-2.1б». Двигатель применяли в составе третьей ступени РН «Союз-СТБ», эксплуатируемой с космодрома Куру во Французской Гвиане, а также на верхних ступенях РН «Ангара». Двигатель 14Д23 обеспечил более 30 пусков перечисленных ракет.

Оба двигателя разработаны в АО КБХА.

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