Ракету «Союз-2.1а» с воронежскими двигателями запустили с космодрома «Байконур»
Международная космическая станция получит более 2 т грузов.
Международная космическая станция получит более 2 т грузов.
Ракета «Союз-2.1а» с двигателями, которые разработали на воронежском АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (АО КБХА), стартовала в 11:47 субботы, 14 октября. Ракета доставит более 2 т грузов на Международную космическую станцию с помощью транспортного грузового корабля «Прогресс МС-07», сообщила
Грузовой корабль отделился от третьей ступени
Воронежский предприниматель и блогер Юлия Алферова опубликовала видеозапись запуска ракеты в своем аккаунте в соцсети.
Ранее ракету с воронежскими двигателями запускали в июне 2017 года.
Справка РИА «Воронеж»
Рулевой двигатель 14Д24 создан с использованием агрегатов двигателя РД-0110 (используется на третьей ступени РН «Союз») при ограниченном финансировании и в сжатые сроки. Для двигателя 14Д24 прошедший пуск стал третьим полетом в составе ракеты.
Двигатель 14Д23 (использовался на второй ступени РН «Союз-2.1в») имеет рекордный удельный импульс тяги среди всех
Оба двигателя разработаны в АО КБХА.