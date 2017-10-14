Ракету «Союз-2.1а» с воронежскими двигателями запустили с космодрома «Байконур»

Ракета «Союз-2.1а» с двигателями, которые разработали на воронежском АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (АО КБХА), стартовала в 11:47 субботы, 14 октября. Ракета доставит более 2 т грузов на Международную космическую станцию с помощью транспортного грузового корабля «Прогресс МС-07», сообщила пресс-служба «Роскосмоса». Экипаж получит топливо, воздух и оборудование для поддержание станции в рабочем состоянии.

Грузовой корабль отделился от третьей ступени ракеты-носителя через 8,5 минут после старта. Стыковку корабля с МКС запланировали на понедельник, 16 октября.

Воронежский предприниматель и блогер Юлия Алферова опубликовала видеозапись запуска ракеты в своем аккаунте в соцсети.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BaOgbCcnBma/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#ПрогрессМС07 ПУСК! #MakeBaikonurGreatAgain #Байконур</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Yulya Alferova (@alferovayulya) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-14T11:25:10+00:00">Окт 14 2017 в 4:25 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее ракету с воронежскими двигателями запускали в июне 2017 года.

Справка РИА «Воронеж»

Рулевой двигатель 14Д24 создан с использованием агрегатов двигателя РД-0110 (используется на третьей ступени РН «Союз») при ограниченном финансировании и в сжатые сроки. Для двигателя 14Д24 прошедший пуск стал третьим полетом в составе ракеты.

Двигатель 14Д23 (использовался на второй ступени РН «Союз-2.1в») имеет рекордный удельный импульс тяги среди всех кислородно-керосиновых двигателей в мире и эксплуатируется с 2006 года в составе РН «Союз-2.1б». Двигатель применяли в составе третьей ступени РН «Союз-СТБ», эксплуатируемой с космодрома Куру во Французской Гвиане, а также на верхних ступенях РН «Ангара». Двигатель 14Д23 обеспечил более 30 пусков перечисленных ракет.