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18:21 (мск), источник: Pro Город Самара

Певица из Сызрани прошла в шоу «Голос» на Первом канале

Анна Кадышева попала в команду Александра Градского.

Вчера, 13 октября, на Первом канале вышел в эфир новый эпизод шестого сезона музыкального шоу «Голос». В конкурсе приняла участие 20-летняя уроженка Сызрани Анна Кадышева. На слепом прослушивании она исполнила песню Goodbye (Shelter) Сани Вучич.

Выступление для девушки прошло очень волнительно, так как жюри в лице Александра Градского повернулось к ней только в самом конце песни. В итоге Анна прошла на шоу и попала в команду к мэтру российской эстрады.

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