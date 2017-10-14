Певица из Сызрани прошла в шоу «Голос» на Первом канале

Вчера, 13 октября, на Первом канале вышел в эфир новый эпизод шестого сезона музыкального шоу «Голос». В конкурсе приняла участие 20-летняя уроженка Сызрани Анна Кадышева. На слепом прослушивании она исполнила песню Goodbye (Shelter) Сани Вучич.

Выступление для девушки прошло очень волнительно, так как жюри в лице Александра Градского повернулось к ней только в самом конце песни. В итоге Анна прошла на шоу и попала в команду к мэтру российской эстрады.