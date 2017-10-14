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18:23 (мск), источник: Informburo.kz

Дожди пройдут на большей части территории Казахстана 15 октября

Почти по всему Казахстану в воскресенье пройдут дожди, где-то даже с переходом в снег. Но дневная температура пока остаётся комфортной.

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Источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на воскресенье, 15 октября, по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

Антициклон, благодаря которому на территории Казахстана сохранялась тёплая и сухая погода, покидает территорию нашей страны. С западных районов республики начинают смещаться атмосферные фронты, которые по мере перемещения на восток будут вызывать местами дожди. Но резкого понижения температуры с прохождением фронтов не ожидается.

В Астане ожидается переменная облачность, днём возможен дождь. Температура ночью 3−5 градусов тепла, днём воздух прогреется до 13−15 градусов тепла.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 7−9 тепла, днём от 20 до 22 градусов по Цельсию.

В Акмолинской области 15 октября переменная облачность, ночью и днём местами дождь, переходящий в снег. Местами ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, ночью и утром туман. Температура воздуха ночью составит 1−6 градусов тепла, днём от 7 до 13 тепла.

На территории Актюбинской области переменная облачность, днём местами дожди. Ночью температура составит 3−8 градусов тепла, днём потеплеет до 10−15 градусов.

В Алматинской области переменная облачность, без осадков, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура ночью 5−10 тепла, днём воздух прогреется до 17−22 тепла.

В Атырауской области облачно, днём дождь. Ночью 5−10 тепла, днём ожидается до 10−15 градусов.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, местами ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, днём возможен дождь. Температура воздуха ночью 0−5 градусов мороза. Днём до 12−17 тепла.

В Жамбылской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 5 до 10 тепла. Дневная температура по области 20−25 градусов тепла.

В Западно-Казахстанской области 15 октября переменная облачность, ночью и днём ожидается дождь. Температура воздуха ночью составит от 7 до 12 тепла, днём 11−16 градусов по Цельсию.

На территории Карагандинской области пасмурно, туман, ночью и днём пройдут дожди. Температура воздуха ночью 2−7 тепла, днём до 15 градусов.

В Костанайской области переменная облачность, туман, местами дождь, переходящий в снег. Температура ночью 0−5 тепла, днём 10−15 тепла.

Погода без осадков ожидается в Кызылординской области. Температура воздуха ночью составит 1−6 градусов тепла, днём столбик термометра поднимется до 15−20 тепла.

На территории Мангистауской области переменная облачность, ветер 15−20 м/с, ночью и днём дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит 8−13 тепла, днём 15−20 градусов.

В Павлодарской области переменная облачность, местами ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, ночью и днём дождь, переходящий в снег. Температура воздуха составит ночью 1−6 градусов тепла, днём 7−12 градусов тепла.

В Северо-Казахстанской области переменная облачность, дождь, с переходом в снег, местами ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, ночью и утром туман. Ночью температура воздуха составит 0−5 градусов тепла, днём 8−13.

В Южно-Казахстанской области переменная облачность, без осадков. Ночью от 6 до 11 градусов тепла, днём 21−26.

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