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18:21 (мск), источник: Kazinform

Ко Дню города в Атырау открыли ретро-парк

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Ко Дню города на берегу реки Урал в Атырау открыли ретро-парк, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поздравляю всех горожан с праздником и открытием еще одного места отдыха. От жителей Атырау поступают предложения по созданию дополнительных мест отдыха, новых рекреационных зон в нашем городе, эта работа будет продолжаться. Есть планы по расширению парка “Победы”, созданию парка на берегу реки Урал за университетом им. Х. Досмухамедова. Есть и другие проекты, мы надеемся на вашу поддержку», — сказал, обращаясь к собравшимся на церемонию открытия ретро-парка, аким области Нурлан Ногаев.

Ретро-парк расположен на берегу реки Урал в микрорайоне Жилгородок, он стал продолжением старого парка и разбит на территории 3.5 гектара. Обустроен парк в классическом стиле: здесь есть пруды с музыкальными и светящимися фонтанами, амфитеатр, выставочный павильон, кафе, налажена система видеонаблюдения и радиовещания. Уже высажено 750 деревьев.

Разбит ретро-парк на средства одной из нефтедобывающих компаний.

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