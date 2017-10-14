Ко Дню города в Атырау открыли ретро-парк

«Поздравляю всех горожан с праздником и открытием еще одного места отдыха. От жителей Атырау поступают предложения по созданию дополнительных мест отдыха, новых рекреационных зон в нашем городе, эта работа будет продолжаться. Есть планы по расширению парка “Победы”, созданию парка на берегу реки Урал за университетом им. Х. Досмухамедова. Есть и другие проекты, мы надеемся на вашу поддержку», — сказал, обращаясь к собравшимся на церемонию открытия ретро-парка, аким области Нурлан Ногаев.

