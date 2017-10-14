В Калининграде открылся первый коворкинг

Коворкинг рассчитан на 25 посадочных мест, ещё до пятнадцати человек могут разместиться на удобных креслах-мешках. Здесь есть все необходимое для организации рабочего процесса: офисная техника, быстрый интернет, электричество, вода, чай, кофе, шкафчики для хранения вещей и, собственно, сами рабочие места. В распоряжении посетителей две переговорные: на трёх и на восемь человек. Гости могут воспользоваться и библиотекой, которая будет регулярно пополняться книгами о бизнесе и развитии предпринимательства.

До конца октября пользоваться пространством коворкинга можно бесплатно. С ноября его посещение станет платным. Он находится в здании торгового центра на улице Уральской, д. 18, на пятом этаже. В октябре он работает только по будням с 9.00 до 18.00. В ноябре график его работы изменится: двери коворкинга будут открыты для посетителей ежедневно с 9.00 до 21.00.