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19:43 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининграде открылся первый коворкинг

Первый в регионе коворкинг открылся для посетителей. Новая площадка обустроена в одном из торговых центров Калининграда, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Коворкинг рассчитан на 25 посадочных мест, ещё до пятнадцати человек могут разместиться на удобных креслах-мешках. Здесь есть все необходимое для организации рабочего процесса: офисная техника, быстрый интернет, электричество, вода, чай, кофе, шкафчики для хранения вещей и, собственно, сами рабочие места. В распоряжении посетителей две переговорные: на трёх и на восемь человек. Гости могут воспользоваться и библиотекой, которая будет регулярно пополняться книгами о бизнесе и развитии предпринимательства.

До конца октября пользоваться пространством коворкинга можно бесплатно. С ноября его посещение станет платным. Он находится в здании торгового центра на улице Уральской, д. 18, на пятом этаже. В октябре он работает только по будням с 9.00 до 18.00. В ноябре график его работы изменится: двери коворкинга будут открыты для посетителей ежедневно с 9.00 до 21.00.

«Во всем мире подобные площадки являются центрами притяжения как для именитых предпринимателей, так и для молодежи, желающей открыть свой бизнес. У них есть возможность обмениваться опытом, учиться друг у друга, здесь же проводить переговоры и совершать сделки. Единственный в Калининграде коворкинг находится на одном этаже с МФЦ для бизнеса и всеми центрами поддержки предпринимателей региона, а потому в одном пространстве можно получить все необходимые консультации и тут же воспользоваться их услугами», — отметил временно исполняющий обязанности министра по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Дмитрий Кусков.

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