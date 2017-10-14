В Калининграде открылся первый коворкинг
Первый в регионе коворкинг открылся для посетителей. Новая площадка обустроена в одном из торговых центров Калининграда, сообщает
Первый в регионе коворкинг открылся для посетителей. Новая площадка обустроена в одном из торговых центров Калининграда, сообщает
Коворкинг рассчитан на 25 посадочных мест, ещё до пятнадцати человек могут разместиться на удобных
До конца октября пользоваться пространством коворкинга можно бесплатно. С ноября его посещение станет платным. Он находится в здании торгового центра на улице Уральской, д. 18, на пятом этаже. В октябре он работает только по будням с 9.00 до 18.00. В ноябре график его работы изменится: двери коворкинга будут открыты для посетителей ежедневно с 9.00 до 21.00.
«Во всем мире подобные площадки являются центрами притяжения как для именитых предпринимателей, так и для молодежи, желающей открыть свой бизнес. У них есть возможность обмениваться опытом, учиться друг у друга, здесь же проводить переговоры и совершать сделки. Единственный в Калининграде коворкинг находится на одном этаже с МФЦ для бизнеса и всеми центрами поддержки предпринимателей региона, а потому в одном пространстве можно получить все необходимые консультации и тут же воспользоваться их услугами», — отметил временно исполняющий обязанности министра по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Дмитрий Кусков.