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19:07 (мск), источник: ТАСС

Участники парада-карнавала ВФМС-2017 прошли по улицам Москвы

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Торжественное шествие участников парада-карнавала Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), начавшееся в центре Москвы, подходит к концу.

Источник: РИА "Новости"

Студенты и иностранные делегаты собираются возле спортивного комплекса «Лужники», где их ждет праздничный концерт, по окончании которого участников ожидает салют, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В шествии приняли участие делегаты из разных стран, которые впоследствии отправятся на фестиваль в Сочи. Вместе с ними по столице прошли российские и иностранные студенты с флагами, представляющими разные вузы России.

Видео
В Москве стартовал парад-карнавал Фестиваля молодежи

По улицам проехали самоходные платформы, олицетворяющие различные уличные праздники мира. Платформы сопровождались волонтерами, одетыми в национальные костюмы разных народов мира.

Так, студенты Московского авиационного института (МАИ) провожали платформу, стилизованную под японский праздник цветения сакуры, держа в руках веточки сакуры и японские национальные зонтики.

Как рассказала одна из студенток 1-го курса МАИ Снежана, принимавшая участие в шествии, для членов ее семьи это не первый карнавал.

«У меня мама ходила на шествие в 1985 году. Тогда она была студенткой 2-го курса медицинского вуза», — поделилась она.

Возможность взаимодействия

Студенты из Эфиопии и Нигера, проходящие обучение в Российском университете дружбы народов (РУДН), рассказали, что сама идея фестиваля и парада в частности им близка.

«Африканские страны только начинают восстанавливаться от колониализма, от бедности. Это прекрасно, что молодежь собралась здесь. Такие парады дают им возможность взаимодействовать друг с другом. Они [молодые люди] тем самым призывают мир обратить внимание на проблемы, с которыми сталкивается мир сегодня», — считают участники шествия.

«Я приехал из Китая. Здесь много друзей из Монголии и Индии. Этот карнавал похож на стену, он помогает нам [участникам] соединяться», — добавил студент подготовительных курсов РУДН Хочжин Чжао.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября. Официальное открытие и основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе 10 тыс. иностранцев. Заявки на участие в фестивале поступили из почти 180 стран мира.

В первые дни фестиваля 2 тыс. иностранных гостей посетят 15 субъектов РФ в рамках региональной программы, которая предусмотрена впервые в истории фестивалей.

Ранее ВФМС проходили в Москве дважды: в 1957 и 1985 годах. VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 1957 году стал крупнейшим за всю историю движения, в нем приняли участие свыше 34 тысяч молодых людей из более чем 100 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

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