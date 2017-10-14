В Кишиневе отметили Храм города
В субботу в Кишиневе отметили Храм города. Эта дата празднуется с 2002 года вместо Дня Кишинева, который ранее собирал гостей в первое воскресенье октября.
В субботу в Кишиневе отметили Храм города. Эта дата празднуется с 2002 года вместо Дня Кишинева, который ранее собирал гостей в первое воскресенье октября.
Празднование юбилея города проходит весь день. Главным местом торжеств стали центральная площадь и весь бульвар Штефана чел Маре, превратившийся в пешеходную зону.
Здесь одновременно проходит сразу несколько концертов музыкальных и танцевальных коллективов, прямо под открытым небом готовят традиционные молдавские блюда. Есть здесь, что посмотреть и желающим приобрести сувениры на память, а также осенние дары природы — овощи и фрукты.