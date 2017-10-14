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19:44 (мск), источник: Uzdaily.uz

Будет налажено движение поездов в Хиву

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Хорезмскую область 27 января текущего года дал поручения по повышению туристического потенциала региона, прокладке железной дороги и налаживанию движения электропоездов до Хивы.

Источник: Uzdaily.uz

В соответствии с этими поручениями за минувший короткий срок осуществлена широкомасштабная созидательная работа. В настоящее время активно продолжается прокладка 33 километров железных дорог между Ургенчем и Хивой, строительство современного вокзала и объектов соответствующей инфраструктуры в Хиве. Согласно целевой программе намечено наладить оказание транспортных, гостиничных, почтовых, банковских услуг, услуг общественного питания и других.

Президент сегодня ознакомился с проводимой работой на вокзале города Хива, перспективными проектами, сообщает пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев отметил необходимость полного задействования возможностей Хорезмской области в сфере туризма, создания всех условий для туристов, привлечения опытных специалистов к строительству гостиниц и развлекательных заведений.

Президент Узбекистана дал ответственным лицам соответствующие указания по благоустройству территории вокруг Ичан-калы, строительству парка отдыха.

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