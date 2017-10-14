Будет налажено движение поездов в Хиву

В соответствии с этими поручениями за минувший короткий срок осуществлена широкомасштабная созидательная работа. В настоящее время активно продолжается прокладка 33 километров железных дорог между Ургенчем и Хивой, строительство современного вокзала и объектов соответствующей инфраструктуры в Хиве. Согласно целевой программе намечено наладить оказание транспортных, гостиничных, почтовых, банковских услуг, услуг общественного питания и других.