В основном из Минска уезжают работать в Россию и США
Из 2 359 граждан, выехавших за 9 месяцев из Минска по трудовым договорам за границу, 1 374 заняли рабочие вакансии.
Из 2 359 граждан, выехавших за 9 месяцев из Минска по трудовым договорам за границу, 1 374 заняли рабочие вакансии.
Об этом сообщил агентству «Минск-Новости» начальник управления по гражданству и миграции (УГиМ) ГУВД Мингорисполкома Юрий Баранов.
— Также 577 человек стали работниками сферы торговли и обслуживания, 326 подрядились в сельском хозяйстве, —отметил Ю. Баранов. — Остальные заняли должности квалифицированных работников и специалистов. На основании трудовых договоров с иностранными работодателями, зарегистрированными в УГиМ в Минске, 877 наших соотечественников выехали в Россию, 465 — в США, 320 — в Польшу, 189 — в Литву, 177 — в Германию, 99 — в Финляндию. Некоторые направились в Италию, Японию, Латвию, Великобританию, Францию, Турцию и другие государства.
В Минске лицензии МВД Республики Беларусь на осуществление деятельности по трудоустройству граждан за пределами страны имеют 80 субъектов хозяйствования. Из них 5 занимаются трудоустройством студентов во время летних каникул.