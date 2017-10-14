Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ведущий ток-шоу напал на Майкла Бома за оскорбления РФ
Секс сокращает жизнь
Поклонская обратилась к генпрокурору после слов патриарха
Путин объяснил немецким бизнесменам приход Назарбаева на встречу
Джонни Депп снялся в устрашающем клипе Мэрилина Мэнсона
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Войска РФ опередили «морских котиков» в войне с ИГИЛ - СМИ
"Крым российский": британцы в Сети о мосте в Крыму
Джонни Депп снялся в устрашающем клипе Мэрилина Мэнсона
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
8 фраз, которые нельзя говорить ипохондрикам
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
19:36 (мск), источник: Ежедневник.by

В основном из Минска уезжают работать в Россию и США

Из 2 359 граждан, выехавших за 9 месяцев из Минска по трудовым договорам за границу, 1 374 заняли рабочие вакансии.

Источник: Ежедневник.by

Об этом сообщил агентству «Минск-Новости» начальник управления по гражданству и миграции (УГиМ) ГУВД Мингорисполкома Юрий Баранов.

— Также 577 человек стали работниками сферы торговли и обслуживания, 326 подрядились в сельском хозяйстве, —отметил Ю. Баранов. — Остальные заняли должности квалифицированных работников и специалистов. На основании трудовых договоров с иностранными работодателями, зарегистрированными в УГиМ в Минске, 877 наших соотечественников выехали в Россию, 465 — в США, 320 — в Польшу, 189 — в Литву, 177 — в Германию, 99 — в Финляндию. Некоторые направились в Италию, Японию, Латвию, Великобританию, Францию, Турцию и другие государства.

В Минске лицензии МВД Республики Беларусь на осуществление деятельности по трудоустройству граждан за пределами страны имеют 80 субъектов хозяйствования. Из них 5 занимаются трудоустройством студентов во время летних каникул.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
КГК накрыл "мусорную мафию"
Российский бюджет не боится санкций
Дамаск потребовал от Турции вывести войска из провинции Идлиб
Трамп рассказал о встрече с несуществующим президентом
Орешкин рассказал, стоит ли ожидать изменений курса рубля
В Роскосмосе отчитались об успешном пуске ракеты с «Прогрессом»
Шарапова вышла в финал турнира WTA впервые за 2,5 года
Москва открыла Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Спорт
Гол Овечкина и передачи Кузнецова помогли победить «Вашингтону» Овечкин забросил шайбу и отдал результативную передачу за 19 минут на площадке
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
5 способов выжать из балкона максимум
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь