В основном из Минска уезжают работать в Россию и США

— Также 577 человек стали работниками сферы торговли и обслуживания, 326 подрядились в сельском хозяйстве, —отметил Ю. Баранов. — Остальные заняли должности квалифицированных работников и специалистов. На основании трудовых договоров с иностранными работодателями, зарегистрированными в УГиМ в Минске, 877 наших соотечественников выехали в Россию, 465 — в США, 320 — в Польшу, 189 — в Литву, 177 — в Германию, 99 — в Финляндию. Некоторые направились в Италию, Японию, Латвию, Великобританию, Францию, Турцию и другие государства.