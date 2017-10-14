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19:56 (мск), источник: Informburo.kz

Аким Актобе приехал на скачки верхом на коне

Градоначальник вызвал одобрительные возгласы зрителей, появившись на байге верхом на скакуне.

Аким Актобе Испанов Ильяс привёл в восторг зрителей на ипподроме, прибыв туда верхом на чёрном коне. Умело управляя лошадью, градоначальник поприветствовал актюбинцев и гостей города и открыл соревнования по аламан-байге на кубок акима города.

По окончании скачек аким лично вручил победителю главные призы — кубок и ключи от автомобиля Lada Granta. Быстрее всех на главном старте — аламан байге стал школьник из Мангистауской области Бакытжан Жеткизген.

Во время загрузки произошла ошибка.

Всего в соревнованиях на кубок акима Актобе приняли участие 50 наездников, сообщает «Диапазон». Лошадей выставили местные предприниматели. Также были скакуны из Костаная, Мангистауской области и даже из России. Отметим, что в ходе скачек произошёл неприятный инцидент — одна из лошадей упала замертво у самого финиша.

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