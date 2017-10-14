Аким Актобе приехал на скачки верхом на коне
Градоначальник вызвал одобрительные возгласы зрителей, появившись на байге верхом на скакуне.
Градоначальник вызвал одобрительные возгласы зрителей, появившись на байге верхом на скакуне.
Аким Актобе Испанов Ильяс привёл в восторг зрителей на ипподроме, прибыв туда верхом на чёрном коне. Умело управляя лошадью, градоначальник поприветствовал актюбинцев и гостей города и открыл соревнования по
По окончании скачек аким лично вручил победителю главные призы — кубок и ключи от автомобиля Lada Granta. Быстрее всех на главном старте — аламан байге стал школьник из Мангистауской области Бакытжан Жеткизген.
Всего в соревнованиях на кубок акима Актобе приняли участие 50 наездников, сообщает «Диапазон». Лошадей выставили местные предприниматели. Также были скакуны из Костаная, Мангистауской области и даже из России. Отметим, что в ходе скачек произошёл неприятный инцидент — одна из лошадей упала замертво у самого финиша.