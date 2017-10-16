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12:57 (мск), источник: RTVi

«Хогвартский экспресс» спас семью, застрявшую в горах Шотландии

Семью, застрявшую у озера в горах Шотландии, спасли на поезде, который снимали в серии фильмов о Гарри Поттере. Об этом 14 октября пишет «Би-би-си».

Источник: AP 2017

Джон и Хелен Клуэтт вместе с четырьмя детьми плавали по озеру Эилт и остановились на берегу. В это время начался шторм и их лодку унесло от берега. Дойти до своего автомобиля семья не могла, потому что он остался в четырех километрах от них, а пройти к нему можно было только через болота.

Клуэтты позвонили полицейским, а те сообщили о семье береговой охране.

Оказалось, что путешественники были недалеко от Западной железной дороги, по которой ходит паровоз «Якобит», который использовали как «Хогвартский экспресс» во время съемок фильмов о Гарри Поттере.

Береговая охрана связалась с железнодорожными службами и договорилась, чтобы семью посадили на поезд и отвезли до ближайшей станции «Локейлорт». Поезд остановился в Эссане на южном берегу озера, и проводники помогли Клуэттам сесть в вагон.

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По словам Клуэтта, дети очень обрадовались поездке на поезде из фильмов о волшебнике, но сам он расстроился, потому что лодку пока не нашли.

«Якобит» ездит по туристическому маршруту от города Форт-Уильям у подножия горы Бен-Невис до портового города Маллай на западном побережье Шотландии. Поезд проезжает по арочному виадуку Гленфиннан, который стал получил мировую известность после того, как появился в фильме «Гарри Поттер и философский камень» в 2001 году. По сюжету, дорога в школу чародейства и волшебства «Хогвартс» лежит через этот виадук. Локомотив поезда, который был в фильме, стоит в музее на студии компании Warner Bros. в Хартфордшире, а для «Якобита» создали похожий паровоз.

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