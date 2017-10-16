«Хогвартский экспресс» спас семью, застрявшую в горах Шотландии
Семью, застрявшую у озера в горах Шотландии, спасли на поезде, который снимали в серии фильмов о Гарри Поттере. Об этом 14 октября пишет «Би-би-си».
Семью, застрявшую у озера в горах Шотландии, спасли на поезде, который снимали в серии фильмов о Гарри Поттере. Об этом 14 октября пишет «Би-би-си».
Джон и Хелен Клуэтт вместе с четырьмя детьми плавали по озеру Эилт и остановились на берегу. В это время начался шторм и их лодку унесло от берега. Дойти до своего автомобиля семья не могла, потому что он остался в четырех километрах от них, а пройти к нему можно было только через болота.
Клуэтты позвонили полицейским, а те сообщили о семье береговой охране.
Береговая охрана связалась с железнодорожными службами и договорилась, чтобы семью посадили на поезд и отвезли до ближайшей станции «Локейлорт». Поезд остановился в Эссане на южном берегу озера, и проводники помогли Клуэттам сесть в вагон.
По словам Клуэтта, дети очень обрадовались поездке на поезде из фильмов о волшебнике, но сам он расстроился, потому что лодку пока не нашли.
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