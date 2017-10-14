Тирасполь празднует юбилей: как это происходит
Город на Днестре — так переводится название города Тирасполя с греческого — 14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы, широко отмечает свой храмовый праздник.
Город на Днестре — так переводится название города Тирасполя с греческого — 14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы, широко отмечает свой храмовый праздник.
ТИРАСПОЛЬ, 14 окт — Sputnik, Ирина Ляхова. Тирасполь в День Прокрова, 14 октября, отмечает юбилей — 225 лет основания города. Программа празднования очень насыщенная и началась с раннего утра, завершится праздник уже поздно вечером. По всему центру города тут и там разбиты различные
В праздничных мероприятиях принимают участие многочисленные гости с правого берега Днестра, России, Украины. Большая часть из гостей прибыли в город накануне, собравшись на пленарном заседании Международной ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ), которая прошла в полном формате 13 октября с участием делегаций из 15
Под покровом Пресвятой Богородицы
Начался праздник с Божественной литургии во всех храмах
После литургии состоялся Крестный ход, который завершился молебном на главной городской площади, названной именем фактического основателя Тирасполя Александра Суворова. Однако официальная церемония открытия Дня города состоялась у Тираспольской крепости, откуда зарождался Тирасполь.
«Тираспольская крепость — это фортификационное укрепление, построенное Суворовым в противовес Бендерской крепости, где в то время базировались турки, отбило охоту у врагов идти на эту землю с мечом. Именно здесь была заложена основа мира и именно здесь мы начинаем сегодня наш замечательный праздник», — отметил глава города Олег Довгопол.
На Мемориале Славы и у памятников основателей города прошла церемония возложения цветов, после чего стартовал праздничный театрализованный концерт «Славен город на Днестре».
«В историческом действии, свидетелями которого мы стали, прослеживается связь времен. Перед нами прошли основатели Тирасполя — Великая Екатерина, Суворов, майор де Воллан. Мы увидели парад мушкетеров и сегодняшних суворовцев», — сказал с праздничной сцены лидер Приднестровья Вадим Красносельский.
Тирасполь отмерил расстояние до
Перед официальным стартом праздника у площадки перед Центральной почтой прошло открытие памятного
«Мы вчера очень плотно поработали на конференции МАГ, и уже вечером звучали такие слова, что мы уже не просто друзья, а родственники. Вы знаете, говорят, чем дальше родственники, тем они ближе. Новосибирск — самый дальний: 4300 км», — отметил на открытии заммэра города Новосибирск Артем Скатов.
На главпочтамте прошла также презентация нового почтового выпуска. Новая коллекция к 225-летию Тирасполя состоит из восьми марок, на которых изображены четыре памятника и четыре исторических здания. Еще две марки посвящены 50-летию открытия первой троллейбусной линии города.
Праздник продолжается
Праздник в самом разгаре, и тираспольчан ожидает еще немало сюрпризов. Это показательные выступления байкеров, парад невест, интерактивный зоопарк и праздник вина «Дулче-й винул».
В 18.00 прошло световое шествие с участием творческих коллективов города и байкеров от театральной площади до площади им. А. В. Суворова, где по прибытию колонны организовали световую
Далее в программе — праздничный концерт «Импульсы города» с участием вокалистов и инструменталистов Тирасполя. В 21.00 прогремит праздничный салют, а после перед публикой с