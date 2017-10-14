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20:19 (мск), источник: Sputnik.md

Тирасполь празднует юбилей: как это происходит

Город на Днестре — так переводится название города Тирасполя с греческого — 14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы, широко отмечает свой храмовый праздник.

Источник: Sputnik.md

ТИРАСПОЛЬ, 14 окт — Sputnik, Ирина Ляхова. Тирасполь в День Прокрова, 14 октября, отмечает юбилей — 225 лет основания города. Программа празднования очень насыщенная и началась с раннего утра, завершится праздник уже поздно вечером. По всему центру города тут и там разбиты различные выставка-продажи — промышленной и сельскохозяйственной продукции, экспозиции прикладного искусства и детского творчества, открыты музыкально-ярмарочные подворья.

В праздничных мероприятиях принимают участие многочисленные гости с правого берега Днестра, России, Украины. Большая часть из гостей прибыли в город накануне, собравшись на пленарном заседании Международной ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ), которая прошла в полном формате 13 октября с участием делегаций из 15 городов-побратимов. К празднованию юбилея присоединился сегодня также посол России в Молдове Фарит Мухаметшин.

Под покровом Пресвятой Богородицы

Начался праздник с Божественной литургии во всех храмах города-именинника и колокольным звоном в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Как ранее писал Sputnik, в городе главной церковью была и ныне есть Покровская, кроме того, самая большая винная ярмарка тоже называлась Покровская, и на нее съезжалось много людей, поэтому так и сошлось, что в Покров день Тирасполь традиционно отмечает свой храмовый праздник.

После литургии состоялся Крестный ход, который завершился молебном на главной городской площади, названной именем фактического основателя Тирасполя Александра Суворова. Однако официальная церемония открытия Дня города состоялась у Тираспольской крепости, откуда зарождался Тирасполь.

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«Тираспольская крепость — это фортификационное укрепление, построенное Суворовым в противовес Бендерской крепости, где в то время базировались турки, отбило охоту у врагов идти на эту землю с мечом. Именно здесь была заложена основа мира и именно здесь мы начинаем сегодня наш замечательный праздник», — отметил глава города Олег Довгопол.

На Мемориале Славы и у памятников основателей города прошла церемония возложения цветов, после чего стартовал праздничный театрализованный концерт «Славен город на Днестре».

«В историческом действии, свидетелями которого мы стали, прослеживается связь времен. Перед нами прошли основатели Тирасполя — Великая Екатерина, Суворов, майор де Воллан. Мы увидели парад мушкетеров и сегодняшних суворовцев», — сказал с праздничной сцены лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

Тирасполь отмерил расстояние до городов-побратимов

Перед официальным стартом праздника у площадки перед Центральной почтой прошло открытие памятного знака-указателя с названием городов-побратимов. Перерезать ленточку на торжественной церемонии предоставили молодым тираспольчанам.

«Мы вчера очень плотно поработали на конференции МАГ, и уже вечером звучали такие слова, что мы уже не просто друзья, а родственники. Вы знаете, говорят, чем дальше родственники, тем они ближе. Новосибирск — самый дальний: 4300 км», — отметил на открытии заммэра города Новосибирск Артем Скатов.

На главпочтамте прошла также презентация нового почтового выпуска. Новая коллекция к 225-летию Тирасполя состоит из восьми марок, на которых изображены четыре памятника и четыре исторических здания. Еще две марки посвящены 50-летию открытия первой троллейбусной линии города.

Праздник продолжается

Праздник в самом разгаре, и тираспольчан ожидает еще немало сюрпризов. Это показательные выступления байкеров, парад невест, интерактивный зоопарк и праздник вина «Дулче-й винул».

В 18.00 прошло световое шествие с участием творческих коллективов города и байкеров от театральной площади до площади им. А. В. Суворова, где по прибытию колонны организовали световую шоу-программу «Огни столицы».

Далее в программе — праздничный концерт «Импульсы города» с участием вокалистов и инструменталистов Тирасполя. В 21.00 прогремит праздничный салют, а после перед публикой с шоу-программой выступит победитель Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2017» группы «DoReDos».

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