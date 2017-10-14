ОМОН помешал провести в Минске концерт Edge Day

МИНСК, 14 окт — Sputnik. Сотрудники ОМОН задержали участников концерта Minsk Edge Day 2017, который должен был состояться в пространстве «210 metrov» на улице Чапаева в столице, сообщил незарегистрированный в Беларуси Правозащитный центр «Весна».

По данным центра, были задержаны около 50 человек, которые присутствовали на концерте. Их посадили в автобусы и отвезли в РУВД Партизанского района.

Sputnik пока не располагает комментариями правоохранительных органов, но будет следить за ситуацией.