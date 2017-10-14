Зажигай солнце: Настя Овчинникова не прошла во второй тур «Ты супер! Танцы»
Жюри проекта «Ты супер! Танцы» посчитали, что Насте Овчинниковой помешало волнение во время выступления.
Жюри проекта «Ты супер! Танцы» посчитали, что Насте Овчинниковой помешало волнение во время выступления.
Участница из Казахстана Анастасия Овчинникова не смогла пройти во второй тур международного проекта «Ты супер! Танцы». Чувствительному и пронзительному танцу талантливой девушки из Атырау не удалось растопить сердце членов жюри, которые не подарили ей заветную зеленую кнопку.
Под песню Кристиана Лейниха «Зажигай солнце» Настя в своем танце рассказала непростую историю замкнутой девушки, душу которой терзали переживания.
Международный конкурс «Ты супер! Танцы» проводится телекомпанией «НТВ» и Международным информационным агентством и радио Sputnik.
Проект дает шанс талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, выйти на большую сцену. В конкурсе участвуют дети до 18 лет из разных уголков России, стран СНГ и Балтии.
У Анастасии Овчинниковой есть шанс снова вернуться на московскую сцену, но уже в новом сезоне.