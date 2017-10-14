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14 октября, источник: Sputniknews.kz

Зажигай солнце: Настя Овчинникова не прошла во второй тур «Ты супер! Танцы»

Жюри проекта «Ты супер! Танцы» посчитали, что Насте Овчинниковой помешало волнение во время выступления.

Источник: Sputniknews.kz

Участница из Казахстана Анастасия Овчинникова не смогла пройти во второй тур международного проекта «Ты супер! Танцы». Чувствительному и пронзительному танцу талантливой девушки из Атырау не удалось растопить сердце членов жюри, которые не подарили ей заветную зеленую кнопку.

Под песню Кристиана Лейниха «Зажигай солнце» Настя в своем танце рассказала непростую историю замкнутой девушки, душу которой терзали переживания.

Международный конкурс «Ты супер! Танцы» проводится телекомпанией «НТВ» и Международным информационным агентством и радио Sputnik.

Проект дает шанс талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, выйти на большую сцену. В конкурсе участвуют дети до 18 лет из разных уголков России, стран СНГ и Балтии.

У Анастасии Овчинниковой есть шанс снова вернуться на московскую сцену, но уже в новом сезоне.

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