Вайнштейна исключили из Американской киноакадемии

Источник: РИА Новости

«Совет директоров академии обсудил сегодня обвинения в адрес Харви Вайнштейна и проголосовал за его исключение», — отмечается в заявлении. Также сообщается, что за это решение проголосовало «гораздо больше» необходимых двух третей участников совещания.

«Мы не просто отделяемся от тех, кто не уважает собственных коллег. Мы также направляем сигнал о том, что время постыдных необузданных сексуальных манер и насилия на работе в нашей индустрии прошли», — подчеркнули в киноакадемии.

Ранее издание New York Times опубликовало результаты собственного расследования, согласно которому Вайнштейн на протяжении десятилетий, начиная примерно с 1990 года, домогался женщин, обещая помочь им с карьерой, это были известные актрисы, помощницы продюсера и многие другие.

Несколько знаменитых актрис, включая Гвинет Пэлтроу, Анджелину Джоли и Кейт Бекинсейл, также сообщили, что в начале их карьеры подвергались домогательствам со стороны Вайнштейна.