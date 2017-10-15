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00:13 (мск), источник: Newtimes.kz

Шымкент готовится стать культурной столицей СНГ

Шымкент готовится стать культурной столицей СНГ в 2020 году. О том, что у города будет почетный статус, официально стало известно во время оглашения итогов саммитов СНГ и Высшего Евразийского экономического совета в Сочи, передает телеканал «Хабар 24».

Источник: Newtimes.kz

Сами жители будущей культурной столицы уверены: выбор пал неслучайно.

Теперь на город и его жителей легла серьезная ответственность. В течение всего года Шымкент будет площадкой для большой культурной программы. Здесь пройдут сотни выступлений и выставок, которые, как ожидается, привлекут множество туристов. Шымкент — третий по численности населения и первый по занимаемой площади город в Казахстане. В скором будущем это будет еще и «миллионник».

Численность шымкентцев стремительно приближается к заветной цифре — на сегодняшний день тут проживают больше 936 тысяч человек.

«В любом направлении и любом жанре у нас будет и есть, что показать. Это по-любому такой проект международного масштаба, будет сказываться в пользу развития культурного направления, но и в целом для города и для Казахстана, думаю, даст определенный импульс и динамику в сфере развития культуры и искусства в целом», — говорит руководитель отдела культуры и развития языков Шымкента Мурат Базаркулов.

Сейчас в Шымкенте насчитывается около 100 культурных учреждений. Это театры, музеи, цирк. Гостям предложат прогуляться и по местным паркам. Пока Шымкент будет «культурной» столицей здесь будут встречаться известные кинорежиссёры, актёры кино и театра, художники, деятели искусств.

«Можем мы похвастаться этим, что выбрали именно наш Шымкент, потому что культурной интеллигенции у нас очень много в нашем Шымкенте, в нашем регионе. И это будет такой “взрыв” большой для творческих людей», — говорит жительница Шымкента Гульжан Исатаева.

Шымкентцы не упустят шанса продемонстрировать во всей красе культурно-историческое наследие. Ведь городу больше двух тысяч лет, заявляют местные историки. Так позволяют утверждать найденные во время раскопок артефакты. К важной дате древнее городище Шымкента планируют превратить в музей под открытым небом. Имеющий богатую, многовековую историю город намерен удивить всех, это ему не впервой. В 2011 году Шымкент признали лучшим городом СНГ.

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