Шымкент готовится стать культурной столицей СНГ

Источник: Newtimes.kz

Сами жители будущей культурной столицы уверены: выбор пал неслучайно.

Теперь на город и его жителей легла серьезная ответственность. В течение всего года Шымкент будет площадкой для большой культурной программы. Здесь пройдут сотни выступлений и выставок, которые, как ожидается, привлекут множество туристов. Шымкент — третий по численности населения и первый по занимаемой площади город в Казахстане. В скором будущем это будет еще и «миллионник».

Численность шымкентцев стремительно приближается к заветной цифре — на сегодняшний день тут проживают больше 936 тысяч человек.

«В любом направлении и любом жанре у нас будет и есть, что показать. Это по-любому такой проект международного масштаба, будет сказываться в пользу развития культурного направления, но и в целом для города и для Казахстана, думаю, даст определенный импульс и динамику в сфере развития культуры и искусства в целом», — говорит руководитель отдела культуры и развития языков Шымкента Мурат Базаркулов.

Сейчас в Шымкенте насчитывается около 100 культурных учреждений. Это театры, музеи, цирк. Гостям предложат прогуляться и по местным паркам. Пока Шымкент будет «культурной» столицей здесь будут встречаться известные кинорежиссёры, актёры кино и театра, художники, деятели искусств.

«Можем мы похвастаться этим, что выбрали именно наш Шымкент, потому что культурной интеллигенции у нас очень много в нашем Шымкенте, в нашем регионе. И это будет такой “взрыв” большой для творческих людей», — говорит жительница Шымкента Гульжан Исатаева.