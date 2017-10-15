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09:49 (мск), источник: БЕЛТА

Смерть солдата в Печах: от должности отстранены 5 военнослужащих, 4 уволены

Как сообщалось ранее, Следственным комитетом и прокуратурой продолжается проверка по факту гибели военнослужащего в 72-м объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов.

Источник: Reuters

14 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Командир и ряд должностных лиц воинской части, где служил погибший Александр Коржич, отстранены от должности. Об этом сегодня в эфире телеканала ОНТ сообщил начальник управления информации Министерства обороны Владимир Макаров.

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«Приказом министра обороны Беларуси за непринятие исчерпывающих мер по поддержанию уставного порядка отстранены от должностей пять должностных лиц 72-го Объединенного учебного центра, включая командира воинской части, где проходил службу военнослужащий. Четверо военнослужащих должностных лиц уволены из рядов Вооруженных Сил», — сказал Владимир Макаров.

Как сообщалось ранее, Следственным комитетом и прокуратурой продолжается проверка по факту гибели военнослужащего в 72-м объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов. Правовая оценка будет представлена общественности после завершения следствия, установления причин и обстоятельств. Одновременно военным ведомством проверяется полнота исполнения своих обязанностей должностными лицами, которым предписано наведение и поддержание установленного порядка в воинской части.

Министерством обороны отмечалось, что в отношении любого происшествия позиция военного ведомства была и остается неизменной. В первую очередь рассматривается полнота принятия мер по его предотвращению соответствующими командирами и начальниками, и каждый из них несет ответственность за выявленные недостатки в выполнении своих обязанностей. В случае выявления нарушений закона виновные привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.

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