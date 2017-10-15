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00:41 (мск), источник: ТАСС

Музей-заповедник «Петергоф» закрывает сезон фонтанов

Последний раз в этом году посмотреть на фонтаны можно будет 15 октября, следующий сезон откроется только весной.

Источник: РИА "Новости"
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Сезон фонтанов закрывается в воскресенье в Государственном музее-заповеднике «Петергоф» до весны 2018 года. Музеи и парки в Петергофе, Ораниенбауме и Стрельне традиционно будут открыты для посетителей всю зиму, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ГМЗ «Петергоф» Валерия Карпович.

«Фонтаны в этом году прекращают работу 15 октября, их выключат вечером сотрудники фонтанного хозяйства Петергофа», — сказала Карпович.

В дирекции музея-заповедника также рассказали, что за фонтанами Петергофа следят 29 специалистов, и это единственное место в России, где в трудовой книжке сотрудников можно встретить запись «фонтанщик», в таком виде, как в ГМЗ «Петергоф», она больше не существует нигде.

На выключение одного фонтана уходит от 30 секунд до трех минут, в зависимости от сложности конструкции водомета, а самый знаменитый фонтан Петергофа — «Самсон, разрывающий пасть льва» выключается всего за пять секунд.

Фонтанная система Петергофа — одна из крупнейших в мире, состоит из 147 фонтанов, многие из которых были задуманы лично Петром Великим. На 70% она сохраняет историческое оборудование XVIII—XIX вв.еков с фланцевыми и свинцово-кожаными соединениями труб, поэтому каждую осень фонтанные насадки демонтируют, обрабатывают специальным раствором и в специальных кассетах для консервации вывозят на зиму в теплое помещение. До наступления зимы фонтанщикам предстоит также очистить пруды-накопители, исправить протечки и очистить фонтанные бассейны.

ГМЗ «Петергоф» включает около 30 музеев в четырех пригородах Санкт-Петербурга. Это один из самых популярных туристических объектов России, ежегодно его посещают около 5 млн человек.

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