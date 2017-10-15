Фильм Звягинцева «Нелюбовь» получил Гран-при Лондонского кинофестиваля
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Фильм «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева и продюсеров Александра Роднянского и Глеба Фетисова получил
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Фильм «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева и продюсеров Александра Роднянского и Глеба Фетисова получил
«Для нас большая честь получить эту высокую награду, которую мы расцениваем и как признание таланта выдающегося режиссера Андрея Звягинцева, и как свидетельство того, что рассказанная в “Нелюбви” история близка и понятна зрителям, живущим в других странах, будь то французы или англичане», — приводит слова продюсера фильма Александра Роднянского
Продюсер подчеркнул, что успех фильма на Лондонском кинофестивале очень важен.
Переполненные залы, восторженная реакция британской прессы, интерес британской аудитории — все это имеет колоссальное значение для предстоящего выхода фильма на экраны Великобритании в феврале 2018 года.
Мировая премьера фильма прошла на 70-м Каннском фестивале, где картина получила Приз жюри. Кроме того, картина завоевала
Фильм «Нелюбовь» рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый мучительный развод. Главные герои (Женя и Борис) — еще супруги, но каждый из них уже фактически начал новую главу жизни, и потому им не терпится покончить с формальностями и развестись. В череде конфликтов и бесконечных взаимных претензий, Женя и Борис пренебрегают своим единственным ребенком, 12-летним Алёшей, который чувствует абсолютную ненужность обоим родителям. Неожиданно, после их очередной ссоры, Алёша исчезает.
Фильм «Нелюбовь» произведен компанией «Нон-Стоп Продакшн» совместно с компанией «Фетисов Иллюзион», французской компанией Why Not Productions, бельгийской компанией братьев Дарденн Les Films du Fleuve, немецкой Senator Film и Arte France Cinema.
Лондонский кинофестиваль является крупнейшим в Великобритании и проводится под патронажем Британского института кино. В разные годы его победителями становились такие фильмы, как «Пророк» (2009) и «Ржавчина и кость» (2012) Жака Одиара, «