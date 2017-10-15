ЦИК Кыргызстана сделал странную публикацию за день до выборов
За день до начала выборов президента Кыргызстана на сайте ЦИК страны ess.shailoo.gov.kg странным образом появились первые результаты голосования, сообщает Kaktus.media.
За день до начала выборов президента Кыргызстана на сайте ЦИК страны ess.shailoo.gov.kg странным образом появились первые результаты голосования, сообщает Kaktus.media.
Таблица с именами всех 11 кандидатов была опубликована в разделе, где можно следить за ходом голосования онлайн.
Данные появились примерно в 17:00 в субботу, 14 октября. Напротив нескольких фамилий стояли цифры, несмотря на то что выборы стартуют 15 октября. Судя по графику, больше всего голосов (7) набрал Сооронбай Жээнбеков, далее идут Темир Сариев (3), Адахан Мадумаров (2), Омурбек Бабанов (1) и другие.
Как отмечает издание, согласно закону, данные голосования не могут публиковаться заранее. Они должны публиковаться непосредственно в день голосования, после закрытия избирательных участков. Спустя час после появления таблицы с сайта ЦИК исчезли.
«Это сбой в системе или нарушение на выборах, неизвестно», — сообщает портал.
Позже в ЦИК объяснили данную аномалию проверкой оборудования.
«С 1 октября 2017 года, в рамках подготовки и организации выборов президента Кыргызской Республики, в участковых избирательных комиссиях начались тестирования оборудования для голосования ЦИК, проверки
«Во время презентации для наглядной демонстрации отправки данных с АСУ в реальном режиме 5 УИК, тестируя свои АСУ, отправили тестовые данные на центральный сервер, что и являлось публикацией информации на сайте ИИС. Позднее данная информация была снята с публикации. ЦИК КР отмечает, что эти данные не являются предварительными итогами голосования вне помещений. Поскольку бюллетени проголосовавших лиц вне помещения будут пропущены через АСУ лишь 15 октября вечером перед завершением голосования», — прокомментировали в ЦИК.