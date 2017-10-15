ЦИК Кыргызстана сделал странную публикацию за день до выборов

Источник: Tengrinews

Таблица с именами всех 11 кандидатов была опубликована в разделе, где можно следить за ходом голосования онлайн.

Данные появились примерно в 17:00 в субботу, 14 октября. Напротив нескольких фамилий стояли цифры, несмотря на то что выборы стартуют 15 октября. Судя по графику, больше всего голосов (7) набрал Сооронбай Жээнбеков, далее идут Темир Сариев (3), Адахан Мадумаров (2), Омурбек Бабанов (1) и другие.

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Как отмечает издание, согласно закону, данные голосования не могут публиковаться заранее. Они должны публиковаться непосредственно в день голосования, после закрытия избирательных участков. Спустя час после появления таблицы с сайта ЦИК исчезли.

«Это сбой в системе или нарушение на выборах, неизвестно», — сообщает портал.

Позже в ЦИК объяснили данную аномалию проверкой оборудования.

«С 1 октября 2017 года, в рамках подготовки и организации выборов президента Кыргызской Республики, в участковых избирательных комиссиях начались тестирования оборудования для голосования ЦИК, проверки интернет-связи между АСУ и центральным сервером», — пояснили там.