Священник построил самую маленькую церковь в Молдове
Самая маленькая церковь в Молдове была построена в селе Орикова Каларашского района.
Самая маленькая церковь в Молдове была построена в селе Орикова Каларашского района.
Храм, площадью 16 квадратных метров, построил известный священник Саватие Баштовой. Строение в форме корабля основано на архитектуре церквей первых веков и является единственной построенной
«Моя мама работала здесь с граблями, потому что у нас здесь была картошка и помню, что я остановился, мне было
В прошлом году священник засучил рукава и начал работать. Сам подготовил строительный раствор и клал один кирпич за другим. Ему пришли на помощь совсем незнакомые люди.
«Для дома, когда мне было нужно, я оплатил бригаду, а здесь я хотел сам все сделать и узнать волю Божью, если он хочет, чтобы я сделал это, и пришли самые разные люди — от молодых, спортсменов до успешных деловых людей Молдовы», — добавил Саватие Баштовой.
Деньги на строительство церкви он накопил от проданных книг и сумок, других кожаных изделий, которых сам делает по заказу.
«Это классическая сумка, как шили 200 лет назад, а эта сумка по моделям из музея. Я вам говорю, что вы ее будете носить всю жизнь, сколько сможете держать в руках сумку, точно выдержит», —отметил Баштовой.
Для церкви Саватия Баштового необходимо еще построить крышу, пол, алтарь и подготовить фреску. Священник надеется, что работы будут закончены до конца года, а первая религиозная служба состоится на Рождество.
«Я бы хотел и у меня есть договоренность работать и зимой над внутренней росписью, это возможно, и в дальнейшем, если Бог даст нам здоровья и все пойдет хорошо, мы закончим работы», —заключил Саватие Баштовой.