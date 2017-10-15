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10:14 (мск), источник: Noi.md

Священник построил самую маленькую церковь в Молдове

Самая маленькая церковь в Молдове была построена в селе Орикова Каларашского района.

Источник: Noi.md

Храм, площадью 16 квадратных метров, построил известный священник Саватие Баштовой. Строение в форме корабля основано на архитектуре церквей первых веков и является единственной построенной когда-то в деревне, где вырос монах.

«Моя мама работала здесь с граблями, потому что у нас здесь была картошка и помню, что я остановился, мне было где-то пять лет, и сказал матери, что я здесь построю церковь, вырасту и стану генералом, у меня будет большая черная машина и большая сумка с деньгами», — сказал священник Саватие Баштовой.

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В прошлом году священник засучил рукава и начал работать. Сам подготовил строительный раствор и клал один кирпич за другим. Ему пришли на помощь совсем незнакомые люди.

«Для дома, когда мне было нужно, я оплатил бригаду, а здесь я хотел сам все сделать и узнать волю Божью, если он хочет, чтобы я сделал это, и пришли самые разные люди — от молодых, спортсменов до успешных деловых людей Молдовы», — добавил Саватие Баштовой.

Деньги на строительство церкви он накопил от проданных книг и сумок, других кожаных изделий, которых сам делает по заказу.

«Это классическая сумка, как шили 200 лет назад, а эта сумка по моделям из музея. Я вам говорю, что вы ее будете носить всю жизнь, сколько сможете держать в руках сумку, точно выдержит», —отметил Баштовой.

Для церкви Саватия Баштового необходимо еще построить крышу, пол, алтарь и подготовить фреску. Священник надеется, что работы будут закончены до конца года, а первая религиозная служба состоится на Рождество.

«Я бы хотел и у меня есть договоренность работать и зимой над внутренней росписью, это возможно, и в дальнейшем, если Бог даст нам здоровья и все пойдет хорошо, мы закончим работы», —заключил Саватие Баштовой.

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