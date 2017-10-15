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09:57 (мск), источник: Восток Медиа

Владивосток захлестнут штрафные санкции против автобусников

Спецоперация на улицах города начнётся в понедельник.

Источник: Восток Медиа

В начале следующей недели администрация Владивостока начинает спецоперацию «Чистый автобус». Городское управление транспорта и руководители компаний-перевозчиков решили, что пора покончить с антисанитарией в общественных маршрутках приморской столицы, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

16 октября краевой центр Приморья захлестнут штрафные санкции и даже аннулирования договоров о сотрудничестве — в отношении владельцев пассажирских автобусов. В рамках акции «Чистый автобус» сотрудники управления транспорта Владивостока выйдут на все маршруты, чтобы напрямую дать водителям и перевозчикам понять — грязных автобусов в городе быть не должно.

«Необходимость в проведении подобной работы продиктована многочисленными обращениями пассажиров», — пояснил начальник отдела организации транспортного обслуживания управления транспорта администрации города Андрей Мурзаков.

Он добавил, что необходимость содержать автобусы в чистоте прописана в пункте 2.3.11 договора о перевозках, который в прошлом году подписал с властями каждый перевозчик. В документе сказано, что «перевозчик обязан обеспечить выпуск и работу на маршрутах технически исправных и находящихся в надлежащем санитарном состоянии пассажирских автобусов». За нарушение этого пункта мэрия имеет право наложить штраф на перевозчика в размере 8 тысяч рублей. При фиксировании в течение одного месяца трех нарушений администрация вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

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