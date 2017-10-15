Во Владивостоке пройдет очередной этап сдачи норм комплекса ГТО

Источник: Вести Приморье

В состязаниях могут принять участие все желающие, имеющие необходимую физическую подготовку и допущенные врачом к участию в данном физкультурном мероприятии.

Узнать более подробную информацию и подать заявку на участие можно в муниципальном центре тестирования ВФСК ГТО города Владивостока (пр-т 100-летия Владивостока, 30д, стадион «Строитель»), по телефону: 8−964−450−20−40 или отправив письмо на электронную почту: vfskgto_vlc@mail.ru.