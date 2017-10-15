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09:58 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке пройдет очередной этап сдачи норм комплекса ГТО

С 16 по 19, а также 21 октября во Владивостоке пройдет очередной этап выполнения норм Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». В состязаниях могут принять участие все желающие, имеющие необходимую физическую подготовку и допущенные врачом к участию в данном физкультурном мероприятии.

Источник: Вести Приморье

В состязаниях могут принять участие все желающие, имеющие необходимую физическую подготовку и допущенные врачом к участию в данном физкультурном мероприятии.

Узнать более подробную информацию и подать заявку на участие можно в муниципальном центре тестирования ВФСК ГТО города Владивостока (пр-т 100-летия Владивостока, 30д, стадион «Строитель»), по телефону: 8−964−450−20−40 или отправив письмо на электронную почту: vfskgto_vlc@mail.ru.

Напомним, нормативы ГТО могут выполнять граждане в возрасте от 6 до 70 лет и старше, допущенные к выполнению тестов на основании медосмотра. Чтобы выполнить нормативы, необходимо зарегистрироваться на сайте www.gto.ru (или скачать в AppStore и Google Play официальное мобильное приложение комплекса ГТО) и получить уникальный идентификационный номер.

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