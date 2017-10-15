На границе Казахстана и Китая произошло землетрясение

В 314 км на северо-восток от города Алматы на границе Казахстана и Китая 15 октября в 05 часов 03 минуты 27 секунд алматинского времени было зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сеть сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экпедиции Комитета науки МОН РК.