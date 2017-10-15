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07:29 (мск), источник: Zakon.kz

На границе Казахстана и Китая произошло землетрясение

Магнитуда — 4.8.

Источник: Zakon.kz

В 314 км на северо-восток от города Алматы на границе Казахстана и Китая 15 октября в 05 часов 03 минуты 27 секунд алматинского времени было зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сеть сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экпедиции Комитета науки МОН РК.

«Энергетический класс землетрясения — 10.0. Магнитуда — 4.8», — говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

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