Группа «Марлины» обыграет легенды и мифы Приморья

Известная группа «Марлины» поделилась планами: оказалось, что помимо грядущего релиза нового альбома «Дышите жабрами», музыканты создают нечто совершенно новое и привлекают к сотрудничеству другие музыкальные коллективы Владивостока, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Один из новых проектов регги-банды «Марлины» был запущен 9 октября, его название — «Легенды и мифы Приморского края». Совместно с «ОТВ-Прим» музыканты собираются выпустить 12 песен: каждая будет рассказывать байку, легенду или народный «слушок» — касаемо определённых мест Приморья, таких, например, как форты острова Русский или гора Пидан. Все музыкальные композиции будут сопровождаться видеорядом, которые снимет для «Марлинов» телевидение.

Второй, не менее интересной инициативой лидера группы, Дениса «Danjah» Биндасова, станет «Ночь серебряной луны» — по названию одноимённого музыкального фестиваля. По словам вокалиста, именно участие в фестивале вдохновило парней сделать что-то особенное. По задумке «Марлинов», роли 9 фольклорных героев, стилизованных под этно-фолк — от Лешего до Паука — сыграют, спев тематическую песню, 9 известных приморских артистов. В их числе — участники групп Starcardigan, «Листья травы», DИНАМИКА.