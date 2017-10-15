Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ ответила на заявления Турции об отказе от покупки С-400 - СМИ
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Абсурдный прецедент: россиянина оштрафовали на 30 млн руб.
Савченко объяснила, почему Европа не признает Россию «агрессором»
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Пора и часть знать601 факт о жителях России
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
"Крым российский": восторг британцев в Сети от Керченского моста
Экс-муж Распутиной скончался до шоу Шепелева - СМИ
Джонни Депп снялся в устрашающем клипе Мэрилина Мэнсона
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
8 фраз, которые нельзя говорить ипохондрикам
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
13Самое продаваемое оружие в США
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
10:05 (мск), источник: Восток Медиа

Группа «Марлины» обыграет легенды и мифы Приморья

Кроме того, музыкантов вдохновила «Ночь серебряной луны».

Известная группа «Марлины» поделилась планами: оказалось, что помимо грядущего релиза нового альбома «Дышите жабрами», музыканты создают нечто совершенно новое и привлекают к сотрудничеству другие музыкальные коллективы Владивостока, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Один из новых проектов регги-банды «Марлины» был запущен 9 октября, его название — «Легенды и мифы Приморского края». Совместно с «ОТВ-Прим» музыканты собираются выпустить 12 песен: каждая будет рассказывать байку, легенду или народный «слушок» — касаемо определённых мест Приморья, таких, например, как форты острова Русский или гора Пидан. Все музыкальные композиции будут сопровождаться видеорядом, которые снимет для «Марлинов» телевидение.

Второй, не менее интересной инициативой лидера группы, Дениса «Danjah» Биндасова, станет «Ночь серебряной луны» — по названию одноимённого музыкального фестиваля. По словам вокалиста, именно участие в фестивале вдохновило парней сделать что-то особенное. По задумке «Марлинов», роли 9 фольклорных героев, стилизованных под этно-фолк — от Лешего до Паука — сыграют, спев тематическую песню, 9 известных приморских артистов. В их числе — участники групп Starcardigan, «Листья травы», DИНАМИКА.

Точную дату выхода готового продукта «Ночи серебряной луны» авторы пока не называют.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Во Владивостоке впервые пройдёт фестиваль американского кино AMFEST
Гости Всемирного фестиваля студентов совершат 3D-полёт в Хабаровский край
Польская комиссия нашла запись взрыва на самописце Ту-154 
Спикер Госдумы сообщил о подготовке ответа на санкции США
КНДР пообещала уничтожить всех угрожающих процветанию нации
ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче 13-го тура РФПЛ
Орешкин рассказал о подготовке ряда приватизационных сделок
СМИ: зоны пожаров в Калифорнии превзошли по площади Нью-Йорк
«Нелюбовь» Звягинцева получила Гран-при кинофестиваля в Лондоне
Спорт
«Зенит» сыграет с «Арсеналом» в матче чемпионата России Три матча в Уфе, Ростове-на- Дону и Санкт-Петербурге пройдут в воскресенье в 13-м туре чемпионата России по футболу
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
В Москве могут запретить парковку во дворах
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь