Группа «Марлины» обыграет легенды и мифы Приморья
Кроме того, музыкантов вдохновила «Ночь серебряной луны».
Кроме того, музыкантов вдохновила «Ночь серебряной луны».
Известная группа «Марлины» поделилась планами: оказалось, что помимо грядущего релиза нового альбома «Дышите жабрами», музыканты создают нечто совершенно новое и привлекают к сотрудничеству другие музыкальные коллективы Владивостока, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Один из новых проектов
Второй, не менее интересной инициативой лидера группы, Дениса «Danjah» Биндасова, станет «Ночь серебряной луны» — по названию одноимённого музыкального фестиваля. По словам вокалиста, именно участие в фестивале вдохновило парней сделать
Точную дату выхода готового продукта «Ночи серебряной луны» авторы пока не называют.