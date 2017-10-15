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10:09 (мск), источник: Вести Иркутск

Запрет действует, а торговля процветает. Почему омуль по-прежнему в свободной продаже?

В Прибайкалье вступил запрет на вылов омуля. Однако торговые точки региона завалены этой рыбой. Правоохранители вышли в рейды, чтобы узнать, как нелегальная рыба попадает в магазины.

Источник: Вести Иркутск

В Прибайкалье вступил запрет на вылов омуля. Однако торговые точки региона завалены этой рыбой. Правоохранители вышли в рейды, чтобы узнать, как нелегальная рыба попадает в магазины.

— 70 км от Иркутска. Посёлок Листвянка на самом берегу Байкала. И продают омуль здесь пока, не таясь. Ассортимент огромный. Холодного копчения, горячего, прессованная. Сколько стоит?
— Вот такая вот по 150, эта по 200. Есть посуше, есть помягче. Малосольная есть.
— Можно мне 2 прессованных.

Один из самых больших рынков прославил посёлок на всю страну. Главный товар тут — омуль, или как его называют, байкальское золото. На прилавки деликатес попадает прямо из сетей рыбаков. Для местных жителей торговля — прибыльный бизнес. Занимается им больше половины населения. Как правило, незаконно. Браконьерский вылов достиг таких объёмов, что под угрозой оказалась вся популяция омуля. Сейчас, по данным ученых, его биомасса в Байкале — 100000 13 000 тонн. А нужно около 50 000. С первого октября вступил в силу официальный запрет на вылов омуля. Нарушителям обещают серьёзные проблемы.

— Для граждан, физических лиц штраф составляет от 2000 до 5000 тысяч рублей. Плюс взыскивается ущерб за каждую добытую особь. Если брать омуль, это 250 рублей. В нерестовый период за самку с икрой — в двойном размере, то есть 500 рублей, — говорит заместитель начальника отдела Госконтроля, охраны водных биоресурсов и среды их обитания Ангаро-Байкальского ТУ Росрыболовства Ринат Енин.

В 70-е годы такой же запрет действовал шесть лет. Тогда это принесло положительный результат. Нынешний мораторий предусматривает квоту на вылов для коренных малочисленных народов. Браконьеры могут использовать это в своих целях. На прилавках омуль по-прежнему есть.

Жительница Листвянки Алёна говорит, что десятки этих хвостов она подготовила к продаже накануне вечером. Посолила, закоптила. А вот выловили их якобы еще до первого октября. А у Артёма маленький бизнес прямо во дворе дома. Тут он коптит рыбу. На экологически чистых брёвнышках ольхи. И тут же продаёт:

— Это какой омуль?
— Северобайкальский. Как посольский.
— Это старые запасы?
— Да, еще до 1 октября.

Как это проверить? Да никак. За соседним прилавком ситуация иная:

— Скажите, эта рыба браконьерская?
— Ничего не буду говорить, не знаю.
— Но ведь это вы рыбой торгуете?
— Нет, видите, я вообще тут полки мою.
— То есть она не ваша?
— Да.
— То есть она тут лежит, ничья, и её можно просто брать?

Рядом вообще продают икру. Это серьёзное нарушение сейчас, когда омуль идёт на нерест:

— Сколько стоит?
— 350.

Увидев камеру, торговцы не спешат убирать пластиковые баночки:

— Это ведь контрабанда.
— Контрабанда — это если бы я её покупала. Мне попалась одна рыбка. Я её на угощение поставила. Я её не продаю. Это не контрабанда. Я угощаю людей.

В Бурятии с 1 октября байкальский омуль с прилавков исчез, но из-под них продается. Найти деликатес можно без проблем:

— Покупка. Спасибо! До свидания!

Коптильни в Иркутской области и Бурятии всё так же дымят и забиты рыбой. Охотники за байкальским золотом, которые с волнением ждали первого октября, сейчас на ситуацию смотрят по-другому.

— Будет то же самое, что и было, все будут выходить на рыбалку, вот и всё. Потому что нужда. Нужда, людям больше нечем заниматься, — говорит рыбак Анатолий.

Преступная философия. Нечем заниматься — это не значит, что можно нарушать закон.

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