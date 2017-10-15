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10:11 (мск), источник: Вести Иркутск

Общероссийский народный фронт открывает в Иркутской области бесплатные кружки и секции для взрослых и детей

Как в крупных городах, так и в отдалённых посёлках.

Источник: Вести Иркутск

Как в крупных городах, так и в отдалённых посёлках.

На Байкале редкие дни, когда на озере стоит полный штиль. Сарайский пляж отдыхает от туристов. В сезон сюда высаживается многотысячный десант отдыхающих со всего мира. То, что хорошо для экономики, угрожает природе. Толпы людей могут уничтожить уникальный реликтовый лес.

Местные школьники совместно с волонтерами изготавливают деревянный настил. Это будет двухкилометровая тропа. Она защитит почву от вытаптывания. Туристам рекомендовано не сходить с дорожки. Также в защите нуждаются редкие краснокнижные растения. В тех местах, где они находятся, добровольцы устанавливают ограждения. Так проходят внеклассные занятия по экологии. Они организованы Общероссийским народным фронтом по программе «Равные возможности — детям».

— Проект ОНФ «Равные возможности детям» стартовал в марте 2017 года. И основная цель этого проекта — повысить доступность бесплатного дополнительного образования независимо от мест их проживания, — говорит региональный координатор проекта ОНФ «Равные возможности детям» Анастасия Архипкина.

Общественники говорят, зачастую жители сельской местности лишены возможности заниматься в образовательных секциях. Отсутствует необходимое оборудование, не хватает педагогов. Благодаря президентскому гранту на Ольхоне открыты бесплатные обучающие программы. Это тренинги — «Школа молодого лидера» и кружок «Глиняная мастерская». Посещать их могут и дети, и взрослые. С ними занимаются волонтеры из разных городов страны.

— Работа с глиной, лепка. Это очень полезно. Это навыки, ребята могут для дома что-то сделать. В том числе мы планируем выставку этих работ сделать, — говорит руководитель проекта «Ольхон — территория развития» Эльмира Семенова.

Проект ОНФ «Равные возможности детям» работает не только в отдаленных сельских районах, но и в городах. Так, в 72-й школе Иркутска начал работу класс йоги. Преподаватель — профессиональный инструктор. Школьники посещают занятия бесплатно. Общественники признаются — многие дети были удивлены тем, что за уроки не нужно платить.

— Сначала говорят: это реклама? Я говорю — нет. Это не реклама. Я занимаюсь, конечно, в основном со взрослыми людьми, — говорит преподаватель йоги Наталия Напартэ.

А это уже Братск. В местной школе в эту пятницу открылся кружок патриотического воспитания молодёжи. С 19 октября в Усолье-Сибирском начинает работу бесплатная арт-студия для детей. Её особенность в том, что занятия смогут посещать школьники с ограниченными возможностями. ОНФ организовывает курсы по всему Прибайкалью. Специалисты выясняют предпочтения населения, разыскивают волонтеров, подбирают площадки для занятий. Присоединиться к нужному делу может каждый.

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